Terça, 13 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,02
Euro
R$ 5,62
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Aena assume Galeão e propõe aumentar destinos e frequência de voos
Geral Defesa Civil alerta para chuvas fortes no estado de SP
Política TSE ordena remoção de post falso sobre uso de droga em ato pró-Lula
Política Fim da escala 6x1: confira próximos passos da tramitação no Senado
Geral Polícia investiga ligação de policiais com facção criminosa
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

TSE ordena remoção de post falso sobre uso de droga em ato pró-Lula

Ministro atendeu parcialmente o pedido e nao aplicou multa

13/10/2026 às 11h51
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ordenou na segunda-feira (12) a remoção das redes sociais de um vídeo gravado em outra ocasião que foi apresentado como se tivesse sido captado no domingo (11), durante ato em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, na Avenida Paulista, em São Paulo.

No vídeo, imagens genuínas do ato são misturadas a um vídeo de uma mulher com cabelo vermelho cheirando um pó branco, supostamente cocaína, que, segundo a campanha de Lula, trata-se de uma gravação feita no Chile, sem qualquer relação com o ato na Paulista, que já circulava em redes sociais um dia antes da manifestação no Brasil.

Continua após a publicidade
Anúncio

A decisão para que os posts sejam removidos é direcionada aos perfis do candidato Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno; ao senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC); ao influenciador Pablo Marçal e ao deputado Rony Gabriel (PL-RS). Bellizze deu 24 horas para que as publicações sejam apagadas.

Continua após a publicidade
Anúncio

O ministro considerou que o vídeo pode induzir o eleitor ao erro. Ele também determinou que a empresa Meta, responsável por redes sociais como Facebook e Instagram, remova o mesmo vídeo do perfil @sociedadeemfatos, caso este não apague o material por conta própria. Bellizze ordenou o envio das informações sobre o responsável pela página.

O magistrado atendeu parcialmente ao pedido da campanha de Lula, determinando a remoção do conteúdo falso, mas não aplicando a multa pedida pela defesa do candidato. O caso deverá ainda ser analisado pelo plenário do TSE.

A Agência Brasil tenta contato com os citados para comentar a decisão e mantém o espaço aberto para incluir posicionamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Fim da escala 6x1: confira próximos passos da tramitação no Senado Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (13) Política Milhares ocupam Copacabana em ato pela democracia e em apoio a Lula
Política Flávio Bolsonaro participa de missa na Catedral de Brasília Política SBT admite erro ao atribuir à EBC falha em propaganda eleitoral Política Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida
Política Lula quer aumentar incentivos à cultura; Flávio defende patrimônio Política Técnicos do TSE não encontram conteúdo falso no canal Exército do Lula Política Corregedor derruba decisão que suspendeu canal Exército do Lula
Tenente Portela, RS Atualizado às 15h16 - Fonte: ClimaTempo
20°
Chuva

Mín. 16° Máx. 22°

Qua 22°C 15°C
Qui 20°C 13°C
Sex 18°C 11°C
Sáb 17°C 8°C
Dom 17°C 7°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 5 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
Há 5 dias TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Há 4 dias 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 5 dias Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados