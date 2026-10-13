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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (13)

Candidatos cumprem agenda em Brasília e em São Paulo

13/10/2026 às 09h49
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos à presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e São Paulo, nesta segunda-feira (13).

Flávio Bolsonaro (PL)
Se reúne à tarde com integrantes do MDB e em seguida participa de encontro do Associativismo, no Clube Atlético Monte Líbano.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Grava vídeos para campanha eleitoral à tarde.

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A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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