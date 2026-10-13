Quarta, 14 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,03
Euro
R$ 5,63
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Calendário especial pode acelerar votação da PEC do fim da escala 6x1
Esportes Justiça determina que Vasco e Boca Juniors joguem no Maracanã
Política MDB Norte e Nordeste declara apoio a Lula no segundo turno
Política Campanha registra canal Exército do Lula na Justiça Eleitoral
Política 2º turno: 7 cidades também terão eleições complementares para prefeito
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Saúde Saúde

Homens costumam descobrir câncer de mama em estágio mais avançado

Levantamento alerta para necessidade de observar sinais da doença

13/10/2026 às 15h55
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Os homens também são afetados pelo câncer de mama e normalmente o descobrem em estágios mais avançados. O alerta é da Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT) e faz parte da conscientização sobre a doença neste Outubro Rosa.

Um levantamento da sociedade com dados dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC), do Instituto Nacional de Câncer (Inca), identificou mais de 163 mil registros de câncer de mama entre 2020 e 2023, dos quais 2.126 foram em homens.

Continua após a publicidade
Anúncio

De acordo com as estimativas do Inca, são esperados 781 mil novos casos de câncer por ano no Brasil entre 2026 e 2028 . Desse total, 78.610 correspondem ao câncer de mama, o equivalente a cerca de 10% de todos os novos casos estimados no país a cada ano.

Continua após a publicidade
Anúncio

Entre as mulheres, o câncer de mama é o tipo mais incidente, representando 30% dos casos novos estimados, sem considerar os tumores de pele não melanoma. Já entre os registros de câncer de mama analisados pela SBRT no RHC entre 2020 e 2023, 1,30% ocorreram em homens.

“A população precisa saber que o câncer de mama pode acometer homens e, inclusive, ser também letal nesse público nos casos mais avançados”, disse o radio-oncologista e presidente da SBRT, Wilson José de Almeida Jr.

Metástase

A metástase é proporcionalmente mais frequente entre homens. O levantamento também avaliou o estadiamento do câncer de mama, classificação que indica a extensão da doença no momento do diagnóstico e vai do estádio 0 ao IV.

Segundo o Inca, o estádio de um tumor reflete não apenas a taxa de crescimento e a extensão da doença, mas também o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro. O estádio é mais frequentemente chamado de estágio.

Entre os homens com estadiamento registrado, 16,82% estavam no estágio 0; 3,41% no I; 17,48% no II; 32,34% no III; e 29,95% no IV.

Entre as mulheres, 12,78% estavam no estágio 0; 5,45% no I; 20,20% no II; 35,15% no III; e 26,42% no IV.

Os estágios III e IV, que correspondem a quadros mais avançados, concentraram 62,29% dos casos entre os homens e 61,57% entre as mulheres.

A diferença aparece principalmente no estágio IV, quando o câncer já apresenta metástase, registrado em 29,95% dos casos em homens e em 26,42% dos diagnosticados em mulheres. No estágio I, por sua vez, a proporção foi de 3,41% entre os homens e 5,45% entre as mulheres.

A maior proporção de casos no estágio IV entre os homens chama a atenção para o diagnóstico da doença nesse público. Denise Ferreira, rádio-oncologista e diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Radioterapia, avalia que isso ocorre principalmente pelo desconhecimento de que homens também podem desenvolver câncer de mama.

“Muitos demoram a procurar atendimento ao perceber alterações na região. Além disso, como possuem pouco tecido mamário, o tumor pode atingir estruturas próximas, como a pele ou músculos do peito, mesmo quando ainda é pequeno. A presença de caroços, alterações no mamilo ou secreção, especialmente com sangue, deve ser investigada”, explica a médica.

O câncer de mama masculino representa menos de 1% dos casos da doença. Isso ocorre porque os homens têm menos tecido mamário e menor exposição ao estrogênio, hormônio relacionado ao desenvolvimento de muitos tumores de mama.

Fatores como mutações genéticas hereditárias, obesidade, histórico familiar e alterações hormonais podem aumentar o risco , diz a rádio-oncologista.

Tratamento

Segundo Denise, no câncer de mama, tanto em homens quanto em mulheres, a cirurgia costuma ser o principal tratamento quando a doença está localizada . Dependendo das características do tumor, pode ser associada à terapia hormonal, quimioterapia e radioterapia.

“A radioterapia tem um papel importante, especialmente após a cirurgia, para reduzir o risco de retorno da doença na região tratada. Sua indicação depende do estágio do câncer e das características de cada paciente. Atualmente, técnicas modernas permitem tratamentos precisos, com maior proteção dos tecidos saudáveis”, afirma a médica.

Segundo ela, mais do que um índice único de letalidade, é importante avaliar a sobrevida dos pacientes, que depende principalmente do estágio em que a doença é diagnosticada, das características do tumor e da resposta ao tratamento.

“De maneira geral, os dados mostram que a sobrevida relativa dos homens com câncer de mama em cinco anos é superior a 80%, considerando todos os estágios da doença, podendo ultrapassar 95% quando o câncer é identificado ainda restrito à mama”, diz Denise.

De acordo com a médica, embora o diagnóstico nos homens frequentemente ocorra em estágios mais avançados, existem boas possibilidades de tratamento . Reconhecer os sinais de alerta e procurar atendimento médico precocemente são passos fundamentais para melhorar os resultados, conclui.

Mulheres

Levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), com dados dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC), analisou quase 118 mil mulheres diagnosticadas entre 2020 e 2023.

Entre aquelas de até 39 anos, 14,4% foram diagnosticadas nos estágios 0 ou I (que correspondem, respectivamente, à doença in situ e ao câncer invasivo na fase mais inicial), enquanto 85,6% receberam o diagnóstico nos estágios II, III ou IV.

Para mulheres sem fatores conhecidos que aumentem significativamente a probabilidade de desenvolver câncer de mama, sociedades médicas brasileiras recomendam o rastreamento por mamografia a partir dos 40 anos .

Já aquelas com risco aumentado, como mulheres com determinadas alterações genéticas hereditárias ou histórico familiar relevante, podem ter indicação de acompanhamento individualizado e de início mais precoce dos exames, conforme avaliação médica.

De acordo com Juliano Rodrigues Cunha, cirurgião oncológico, mastologista e diretor de Comunicação da SBCO, o levantamento chama a atenção para a diferença observada entre as faixas etárias.

Ele ressalta que, entre as mulheres com câncer de mama até os 39 anos diagnosticadas no período analisado, apenas uma parcela pequena estava nos estágios 0 ou I. Cunha afirma que isso não significa que todos os demais casos sejam cânceres avançados, porque estágio II também pode incluir a doença ainda considerada inicial.

"A diferença em relação às mulheres de maior idade reforça a importância de investigar alterações persistentes nas mamas, inclusive antes da idade recomendada para o início do rastreamento da população de risco habitual”, explica Cunha.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal Saúde Outubro Rosa: tratamento termina, mas medo do câncer pode permanecer Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
Saúde Anvisa aprova novo tratamento para doença do enxerto contra hospedeiro Saúde Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulares Saúde Anvisa: veja a lista de cosméticos que podem ter fabricação artesanal
Saúde Anvisa proíbe venda de cosméticos e manda recolher gel falsificado Saúde São Paulo tem três novos casos de sarampo; total chega a 40 este ano Saúde Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h17 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 16° Máx. 22°

Qui 18°C 13°C
Sex 18°C 11°C
Sáb 14°C 8°C
Dom 17°C 7°C
Seg 19°C 6°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
Há 6 dias Luto: morre Ito Fassini, pai do proprietário da Jaime Auto Peças
TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
Há 6 dias TSE anula votos de Garotinho, e Ruas vence governo do Rio no 1º turno
5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Há 5 dias 5ª NEGÓCIOS DAQUI É LANÇADA OFICIALMENTE E ANUNCIA GRANDES SHOWS PARA NOVEMBRO EM TENENTE PORTELA
Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Há 5 dias Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados