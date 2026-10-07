Quarta, 07 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
27°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 0,00
Euro
R$ 0,00
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)
Saúde OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes
Geral Calor e chuva persistem em grande parte do país
Geral PF investiga ligação de policiais com facção criminosa
Educação Fies 2026/2: faculdades privadas podem ofertar vagas até quarta
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Saúde Saúde

OMS lança guia para enfrentar obesidade em crianças e adolescentes

Documento desaconselha remédios e cirurgia em menores de 10 anos

07/10/2026 às 10h28
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou nesta quarta-feira (7) o primeiro guia de enfrentamento à obesidade em crianças e adolescentes. A prevalência da obesidade nessa faixa etária, segundo a entidade, quadruplicou desde 1990, passando de 2% para 8%.

Dados da agência das Nações Unidas especializada em saúde mostram que, em 2024, 170 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 19 anos eram obesas, incluindo 70 milhões com idade entre 5 e 9 anos e 100 milhões com idade entre 10 e 19 anos.

Continua após a publicidade
Anúncio

Em nota, a OMS destacou que a obesidade figura como uma doença crônica e recorrente, cujas consequências podem surgir mesmo na infância, aumentando o risco de doenças não transmissíveis, incluindo diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Crianças e adolescentes com obesidade também podem sofrer estigma, discriminação e bullying . Prevenir e controlar a obesidade é fundamental para proteger a saúde física e mental de crianças e adolescentes, bem como para apoiar seu crescimento saudável, educação, bem-estar social e qualidade de vida.”

Tratamento

Para crianças e adolescentes obesos, a entidade recomenda intervenções estruturadas envolvendo dieta, atividade física e mudança de comportamento, realizadas individualmente ou como parte de um programa multimodal.

“Intervenções de saúde digital são recomendadas condicionalmente, mediante supervisão dos pais ou cuidadores”, destacou a OMS.

A organização não recomenda tratamento farmacológico, cirurgia bariátrica (que altera o tamanho do estômago e o trato digestivo) ou dispositivos para perda de peso para crianças com até 9 anos.

No caso de adolescentes com idade entre 10 e 19 anos, o tratamento com medicamentos aprovados, como as chamadas canetas emagrecedoras, segundo a entidade, pode ser considerado apenas quando um programa multimodal de estilo de vida supervisionado não tiver alcançado os resultados esperados.

“A cirurgia bariátrica pode ser considerada, sob condições rigorosas, para adolescentes com obesidade grave.”

Saúde mental

Embora não figure como foco principal das diretrizes, as recomendações também enfatizam a importância de abordar a saúde mental juntamente com a obesidade.

Ansiedade, depressão, baixa autoestima e desregulação emocional, segundo a OMS, podem contribuir para hábitos alimentares pouco saudáveis, sedentarismo e isolamento social.

“Profissionais de saúde devem abordar tanto a obesidade quanto questões de saúde mental de forma precoce e conjunta, utilizando estratégias inclusivas, adequadas ao estágio de desenvolvimento e que envolvam a família”, detalhou a entidade.

Por fim, a organização destacou que o tratamento, por si só, não consegue reverter o aumento da obesidade e defendeu políticas e medidas que tornem dietas saudáveis e atividade física mais acessíveis e com custos mais viáveis, além de ações em educação, planejamento urbano, transporte e proteção social.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde Anvisa aprova novo tratamento para doença do enxerto contra hospedeiro Saúde Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulares Saúde Anvisa: veja a lista de cosméticos que podem ter fabricação artesanal
Saúde Anvisa proíbe venda de cosméticos e manda recolher gel falsificado Saúde São Paulo tem três novos casos de sarampo; total chega a 40 este ano Saúde Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
Saúde Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos Saúde Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco Saúde Anvisa proíbe lotes irregulares de medicamento para esclerose múltipla
Tenente Portela, RS Atualizado às 13h16 - Fonte: ClimaTempo
27°
Chuvas esparsas

Mín. 15° Máx. 26°

Qui 27°C 17°C
Sex 19°C 17°C
Sáb 18°C 16°C
Dom 20°C 14°C
Seg 19°C 14°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Há 2 dias Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 5 dias Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 3 dias Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 7 dias Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados