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Anvisa determina apreensão de suplementos alimentares

Medida foi publicada no Diário Oficial

10/11/2026 às 16h55
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira (10) a apreensão de suplementos alimentares divulgados e vendidos de maneira irregular no país. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Em nota, a agência informou que suplementos produzidos pela empresa W Nutry Ltda. não podem ser fabricados, vendidos, distribuídos, divulgados nem utilizados. “Não foram identificadas notificações ou registros desses produtos junto à Anvisa”.

As mesmas sanções foram aplicadas a todos os lotes do suplemento alimentar de colostro bovino em pó da marca Muuh Magic, que não possui notificação sanitária junto à Anvisa. O produto é fabricado pela Hupper Nutrition Ltda.

“A divulgação do produto incluía alegações terapêuticas, funcionais e de saúde não autorizadas, incluindo prevenção de diabetes e de doenças crônicas, tratamento de ansiedade e estresse, melhora da saúde cardiovascular e cerebral, fortalecimento da imunidade e melhora da digestão”, informou a agência.

A mesma resolução determina ainda a apreensão e proíbe a fabricação, a venda, a distribuição, a divulgação e o uso do lote L75F0001 do Kit 3 Ômega Core, da marca Essencial Nutrition, com 60 cápsulas e validade 04/2027.

Segundo a Anvisa, o próprio fabricante do produto e responsável pela marca, INP Indústria de Alimentos Ltda., informou não reconhecer o produto. “Os itens que integram o lote com validade até 04/2027 estavam à venda no Mercado Livre por meio da loja Luciano Elias Cardoso da Silva (Megha Utilidades)”, informou.

A Agência Brasil tenta contato com a Hupper Nutrition Ltda. e com a W Nutry Ltda. O espaço segue aberto para posicionamento.

Outra medida publicada no Diário Oficial da União determina a apreensão de todos os suplementos alimentares da marca Vittacaps, incluindo os produtos 6 Magnésios + B12 e Femme Power que, segundo a agência, estão sendo anunciados e comercializados na plataforma Shopee .

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“A empresa indicada nos rótulos como fabricante dos produtos, Enkaps Indústria de Terceirização Ltda., informou à Anvisa que não reconhece nenhum suplemento alimentar da marca Vittacaps”, destacou o comunicado da agência.

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