Terça, 10 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,51
Euro
R$ 6,19
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Educação Enem 2026: saiba quem tem direito à reaplicação do exame
Geral Classe C: número de famílias sem dinheiro guardado cai de 61% para 29%
Geral Correios: campanha já recebeu mais de 100 mil cartas para o papai noel
Saúde Nível de conhecimento e prevenção ao câncer de próstata cai no Brasil
Política Relator apresenta diretrizes da proposta de voto distrital misto
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Saúde Saúde

Nível de conhecimento e prevenção ao câncer de próstata cai no Brasil

Pesquisa foi divulgada pela A.C.Camargo Cancer Center

09/11/2026 às 17h32
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Um levantamento realizado pelo A.C.Camargo Cancer Center em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, mostrou que, em 2026, 56% dos homens afirmam que não sabem como prevenir o câncer de próstata. O resultado é 12 pontos percentuais a mais do que o apurado em 2024, quando 44% responderam a mesma coisa.

Segundo os dados da pesquisa “a saúde do brasileiro, hábitos de vida e o uso de tecnologia em diagnósticos médicos”, de 2024 para 2026, a parcela dos homens que dizem saber como prevenir a doença passou de 36% para 35%. Entretanto, quem dizia saber “mais ou menos” passou de 17% para 8%, enquanto quem afirma não saber subiu de 44% para 56%.

A pesquisa deste ano mostra que o desconhecimento é ainda maior entre os mais jovens: 71% dos brasileiros de 16 a 24 anos não sabem como previnir o câncer de próstata, percentual que diminui conforme a idade avança e atinge 45% dos 60+. O levantamento ouviu 977 homens, dentro da amostra total de 2.015 pessoas em todo o país.

Continua após a publicidade
Anúncio

A pesquisa foi divulgada aproveitando o período do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), esse é o tipo de câncer mais incidente entre os homens no Brasil representa 30,5% de todos os casos de câncer diagnosticados no sexo masculino.

Localidades

No interior o percentual de desconhecimento é 58% e quando se refere a homens com ensino fundamental fica em 59%, chegando em 47% entre os que chegaram ao ensino superior. Nas demais regiões o desconhecimento é ao menos 15 pontos percentuais maior: 61% no Sul, 62% no Nordeste e 65% no Norte e Centro-Oeste. O Sudeste é a única região onde a porcentagem dos que dizem saber como prevenir (46%) é igual à dos que dizem não saber (46%).

Exame de toque

De acordo com o levantamento, houve queda na intenção de fazer o exame de toque, utilizado para diagnóstico precoce do câncer de próstata. O percentual passou de 61%, em 2024, para 48%, em 2026. Entre os homens que dizem não pretender fazer o exame o número passou de 30% para 38%.

A adesão é maior entre os homens com mais de 60 anos (64%), com ensino superior (63%) e que usam a rede particular ou plano de saúde (58%, contra 45% no Sistema Único de Saúde - SUS). A recusa se concentra entre os de 16 a 24 anos (57%). Entre quem sabe prevenir, 65% fazem ou pretendem fazer o toque; entre quem não sabe, 41%.

“Cabe às instituições e ao sistema de saúde levar informação a quem está distante dela. A ressonância magnética é mais acurada, mas é cara e não está disponível em muitas regiões. Por isso, o exame de toque isolado, apesar de menos efetivo, segue importante”, ressaltou o líder do Centro de Referência em Tumores Urológicos do A.C.Camargo Cancer Center, Stênio Zequi.

Segundo o médico, o ideal para chegar a um diagnóstico correto é combinar o toque ao exame de sangue PSA e à história clínica e familiar. Quem tem casos na família ou é afrodescendente deve iniciar as consultas entre 40 e 45 anos. Os demais podem começar aos 50 anos.

“O câncer de próstata se inicia na juventude e leva de duas a quatro décadas para se estabelecer nos homens mais velhos. A prevenção não é dirigida apenas para a próstata, mas sim para o dono da próstata como um todo”, disse Zequi.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde Anvisa determina recolhimento de emagrecedor Ultra Shape Saúde Saúde repassa R$ 524 mil para conter casos de sarampo no Amazonas Saúde Anvisa vai certificar insumos farmacêuticos ativos fabricados no país
Saúde Municípios da tríplice fronteira recebem mobilização contra o sarampo Saúde SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele Saúde Padilha defende proibição das bets e cita impacto no SUS
Saúde Médicos lançam guia para evitar recusa de mamografia digital Saúde Anvisa suspende propaganda enganosa de suplementos alimentares Saúde Retinopatia: doença ocular afeta um em cada três diabéticos
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. Máx. 24°

Qua 23°C 12°C
Qui °C °C
Sex °C °C
Sáb °C °C
Dom °C °C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Há 5 dias Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Programação da Feira Negócios Daqui
Há 4 dias Programação da Feira Negócios Daqui
SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Há 5 dias SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação
Há 5 dias Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados