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Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação

Exame que entra no Saeb e MEC prevê frequência de 70% de alunos

04/11/2026 às 13h31
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Educação (MEC), Leonardo Barchini, garantiu, nesta quarta-feira (4), a segurança e lisura da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos, dias 8 e 15 de novembro para mais de 5,05 milhões de pessoas inscritas confirmadas.

A declaração aborda o episódio de 2025 em que houve a circulação, nas redes sociais, de itens semelhantes às questões da última edição do Enem. À época, o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmaram que não houve vazamento oficial da prova pelo influenciador investigado. Para este ano, o Inep reformulou o protocolo da pré-testagem das questões do exame.

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“Como é uma prova com Teoria de Resposta ao Item [TRI], a gente tem que pré-testar a questão para saber seu grau de dificuldade. O Inep fez esses pré-testes de outra maneira, alterou completamente esse protocolo. Há [ainda] o protocolo de confidencialidade e o Inep tem as suas estratégias. Nem o ministro fica sabendo como testam. É bom eu nem saber e ninguém saber”, avaliou o ministro da Educação.

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De acordo com Leonardo Barchini, a coincidência entre abordagens é comum em exames em larga escala no mundo todo, dada a limitação de formatos para cobrar determinados temas.

As declarações de Leonardo Barchini foram dadas durante o programa ‘Bom Dia, Ministro’ , produzido pelo Canal Gov, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Sobre a divulgação do conteúdo sob suspeita, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta dos envolvidos.

O ministro também destacou que a análise dos resultados da edição anterior indicou que a circulação de itens parecidos não gerou discrepâncias ou notas fora da curva que comprometessem o certame.

Nada muda na redação

O ministro da Educação também reforçou que a estrutura e os critérios da redação não sofreram alterações em relação ao modelo tradicional para tranquilizar os participantes.

Leonardo Barchini confirmou que as alterações estão em estudo pela pasta e somente devem ser implementadas em dois anos.

“Não houve mudanças com relação à redação. A gente está discutindo mudanças que serão aplicadas só a partir de 2028. Os estudantes devem ficar tranquilos que esse ano a prova vai ser muito semelhante à prova do ano anterior, com a mesma estrutura da prova. A gente, sim, vai modernizar o Enem, mas isso é um debate para 2028.”

Enem e o Saeb

A partir de 2026, o Enem integra oficialmente o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para medir a qualidade do ensino médio no Brasil.

O ministro da Educação considera que a inclusão desta função ao Enem irá gerar um diagnóstico mais completo e fidedigno das redes de educação de todo o país do que a Prova Brasil, realizada até o ano passado em todas as escolas das públicas brasileiras no terceiro ano do ensino médio, também no mês de novembro. “Com o Enem, vamos estar em ambiente controlado.

[O participante] tem o estímulo para fazer a prova, porque o Enem serve também para ingresso na universidade. Os estudantes vão fazer a prova para valer mesmo e nós vamos avaliar.”

Além de português e matemática que era avaliado na Prova Brasil, o MEC irá analisar os desempenhos nas demais disciplinas, como história, geografia, filosofia, sociologia, química, física e biologia. “Teremos um diagnóstico muito melhor, muito mais fidedigno da educação básica brasileira.

O Enem 2026 vai funcionar como um teste experimental de avaliação global da educação básica, antes de se tornar obrigatório no ano seguinte.

A meta de participação dos concluintes da rede pública subiu de 55% (ano anterior) para 70% este ano, visando atingir 80% no próximo ano. “Eventualmente, se tiver alguma escola que não atingiu, nós vamos tratar esses casos especificamente, mas no geral há uma confiança muito grande que a gente chegue nos 70% de frequência mínima no Exame Nacional de Ensino Médio”, estima o ministro.

O Enem continua sendo o principal método de acesso ao ensino superior – via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Locais de provas e transporte

O ministro confirmou que o MEC está em articulação com as secretarias municipais de educação e com prefeituras para disponibilizar o transporte público adequado nos domingos de aplicação das provas.

No entanto, a estimativa do MEC é que cerca de 80% dos concluintes da rede pública realizem o Enem na mesma escola em que estudam ou muito perto da residência, reduzindo a necessidade de grandes deslocamentos.

Além do apoio logístico de transporte, o ministro orienta o acesso com antecedência à Página do Participante do Enem ,no site do Inep.

Para aqueles que não irão fazer o Enem bem perto da sua casa, sugiro que acesse a Página do Participante, veja seu local de prova, faça o trajeto antes, veja, especificamente, quais são as linhas de ônibus disponíveis.”

Enem

Nos dois domingos de provas, 8 e 15 de novembro, a abertura dos portões está marcada para 12h, sempre no horário oficial de Brasília.

O fechamento ocorrerá às 13h, quando ninguém mais poderá entrar no local de aplicação das provas. Estas terão início oficialmente às 13h30.

No próximo domingo (8), mais de 5 milhões de candidatos inscritos confirmados terão cinco horas e 30 minutos para responder às questões, marcar o cartão-resposta e preencher a folha de redação.

Os participantes farão as provas com 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias (incluindo língua portuguesa, literatura, educação física, artes e a língua estrangeira escolhida: inglês ou espanhol); e as demais 45 questões são de ciências humanas e suas tecnologias (história, geografia, filosofia e sociologia); além da prova de redação.

No segundo domingo, serão aplicadas as provas de matemática e suas tecnologias ciências da natureza (química, física e biologia) e suas tecnologias, com duração de cinco horas.

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