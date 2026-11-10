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Anvisa registra duas novas canetas emagrecedoras de semaglutida

São eles: genérico de semaglutida e Loryvia (produto similar)

10/11/2026 às 14h53
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira (10) dois novos medicamentos injetáveis agonistas do receptor de GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras . São eles: genérico de semaglutida e Loryvia (produto similar).

Em nota, a Anvisa destacou que ambos os dispositivos têm como princípio ativo a semaglutida e são indicados para o tratamento do diabetes . “Os dois produtos têm como matriz o produto Owozy e os registros foram concedidos para a empresa Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.”

“Os medicamentos aprovados foram registrados por comparação com o produto biológico Ozempic, sendo indicados para o tratamento de pacientes adultos com diabetes mellitus tipo 2 insuficientemente controlado”, completou a agência no comunicado.

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Mais registros

Com as aprovações, chega a 22 o total de canetas emagrecedoras registradas apenas ao longo de 2026. Além dos produtos injetáveis, no último dia 4 a Anvisa aprovou o registro do primeiro medicamento de semaglutida na versão oral, utilizado no tratamento da obesidade.

Em agosto de 2025, a agência deu início a um processo de priorização da análise de medicamentos com semaglutida e liraglutida, motivada por pedido feito pelo Ministério da Saúde em benefício do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela necessidade de abastecimento do mercado nacional.

SUS

Em setembro, o Ministério da Saúde anunciou que medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP 1 serão distribuídos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com obesidade . A oferta, segundo a pasta, será feita com base em estudos e na definição de um protocolo clínico.

À época, o ministério avaliou como positivos os primeiros resultados observados em pacientes com obesidade do Grupo Hospitalar Conceição, da rede pública de Porto Alegre, selecionados desde junho para fazer uso da semaglutida, um dos princípios ativos das canetas emagrecedoras.

“O objetivo é garantir maior segurança aos participantes [do estudo] e estabelecer diretrizes para o acompanhamento contínuo por médicos especialistas da unidade. Ao todo, serão acompanhados 250 pacientes do SUS, atendidos pelo hospital, com obesidade grave ou associada a outras morbidades”, informou a pasta.

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