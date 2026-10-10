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José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal

Ex-presidente foi internado nesta sexta e não tem previsão de alta

10/10/2026 às 11h40
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do UDI Hospital, em São Luiz, após passar por uma cirurgia no abdômen.

O boletim médico emitido pela Rede D’Or, responsável pelo hospital, informa que Sarney foi internado na tarde de sexta-feira (9) com quadro de dor abdominal.

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Ainda de acordo com a nota, após avaliação clínica e a realização de exames de imagem, o ex-presidente foi submetido a um procedimento cirúrgico abdominal que transcorreu sem intercorrências.

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“No momento, o paciente encontra-se estável, em acompanhamento pós-operatório na unidade de terapia intensiva, onde permanece sob cuidados de equipe multidisciplinar.”

Segundo o boletim médico, não há previsão de alta hospitalar.

Em setembro, Sarney foi internado no Hospital Sírio-Libanês para check-up após o diagnóstico de pneumonia . O quadro foi identificado e tratado em São Luiz, onde ele também chegou a ficar internado.

Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois disso, foi senador por três mandatos, entre 1991 e 2015.

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