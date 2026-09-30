Quarta, 30 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,87
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
Saúde Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
Saúde Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos
Justiça Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes
Justiça Dino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Saúde Saúde

Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos

Novo regulamento entrou em vigor nesta quarta-feira

30/09/2026 às 13h46
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arquivo / Agência Brasil
© Arquivo / Agência Brasil

Pessoas com 70 anos ou mais que permaneçam saudáveis poderão ser doadoras de sangue, segundo o novo regulamento técnico da hemoterapia no Brasil. A mudança foi estabelecida na Portaria GM/MS 11.685/2026 , do Ministério da Saúde, que foi publicada em julho e passa a valer a partir desta quarta-feira (30).

Para doar, a pessoa precisa ser considerada apta na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia e respeitar os intervalos e a frequência de doações definidos para essa faixa etária.

Continua após a publicidade
Anúncio

“O novo regulamento atualiza os critérios de aptidão para doadores voluntários, reforça a segurança das transfusões e a rastreabilidade do sangue e orienta os serviços de hemoterapia de acordo com os avanços laboratoriais e o cenário epidemiológico atual”, explica o Ministério da Saúde.

Continua após a publicidade
Anúncio

De acordo com o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Sales, as novas regras permitem que mais pessoas doem sangue e reforçam a segurança de quem doa e de quem recebe a transfusão .

“Incentivamos a população brasileira a procurar os serviços de hemoterapia, com a certeza de que será acolhida com todo o cuidado e a segurança necessários e de que cada doação será utilizada de forma responsável e cientificamente adequada para ajudar a salvar vidas em todo o país”, afirma.

O novo regulamento também reduz o tempo de espera para que pessoas interessadas em doar e que tenham passado por exames, utilizado medicamentos ou mesmo feito procedimentos estéticos com microagulhamento, como tatuagem, maquiagem definitiva, preenchimentos e aplicação de botox.

Nesses casos, a doação poderá ser realizada após sete dias, desde que o procedimento tenha sido feito em um local que cumpra as normas de segurança. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de quatro meses. Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser feita quatro meses após a retirada.

Além disso, o MS destaca medidas para garantir maior segurança nas transfusões de sangue, sendo o Brasil o primeiro país a implantar de forma obrigatória o teste de malária em 100% dos exames de triagem .

“O NAT Plus, desenvolvido por Bio-Manguinhos/Fiocruz, já é utilizado para identificar HIV e hepatites B e C e passa a detectar também o parasita causador da malária. Assim, o período de impedimento para pessoas que se deslocaram para municípios de áreas endêmicas ou tiveram exposição em regiões de mata, bosque ou floresta passa a ser de 30 dias. Antes, o prazo poderia chegar a 12 meses”, diz o MS.

Também foi adotado o padrão internacional ISBT 128 para identificação de bolsas e amostras, o que reforça a rastreabilidade em todas as etapas, desde a coleta até a transfusão ou o encaminhamento do plasma para a produção de medicamentos, reduzindo o risco de erros de identificação.

Para reduzir perdas e aumentar a disponibilidade das plaquetas, o prazo de validade do concentrado pode passar de cinco para sete dias, desde que as medidas de controle de qualidade exigidas sejam adotadas.

“A mudança contribui para reduzir perdas desse hemocomponente, utilizado principalmente no atendimento a pessoas com câncer, pacientes submetidos à quimioterapia, pessoas com doenças hematológicas e outras condições que exigem transfusões frequentes.”

Doação de sangue no Brasil

Segundo o MS, em 2025, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 3,26 milhões de coletas de sangue, com uma taxa de 15,29 doações por mil habitantes, a maior desde o período da pandemia. Os dados mostram a recuperação gradual das doações, após a redução registrada em 2020.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, estar descansado e alimentado e apresentar documento oficial com foto , que também poderá ser apresentado em formato digital. Adolescentes a partir de 16 anos podem se candidatar, desde que tenham autorização do responsável.

Os interessados devem procurar o hemocentro mais próximo para consultar os horários de atendimento e passar pela triagem, etapa em que são avaliadas as condições de saúde e a aptidão para a doação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor Saúde Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco Saúde Anvisa proíbe lotes irregulares de medicamento para esclerose múltipla
Saúde Anvisa proíbe propaganda de caneta emagrecedora Semavy Saúde Governo pede à Conitec incorporação de canetas emagrecedoras no SUS Saúde Brasileiros se sentem mais saudáveis do que são, diz pesquisa
Saúde Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet Saúde Em 30 anos, obesidade triplica no país e atinge 1/4 da população Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
Tenente Portela, RS Atualizado às 20h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 19°

Qui 20°C 12°C
Sex 22°C 8°C
Sáb 26°C 11°C
Dom 23°C 15°C
Seg 18°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 7 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Redentora - Nota de falecimento
Há 23 horas Redentora - Nota de falecimento
Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Há 5 dias Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 6 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados