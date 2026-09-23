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Saúde Saúde

Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose

Mudança altera o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

23/09/2026 às 12h31
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Fotografia EBC
© Fotografia EBC

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a inclusão, na lista de cobertura obrigatória por operadoras de planos de saúde, do dispositivo intrauterino (DIU) hormonal para pacientes com endometriose.

Em nota, a ANS informou que a decisão vale para casos onde há contraindicação ou não adesão a contraceptivos orais combinados. A regra inclui tanto o dispositivo quanto o processo de inserção e passa a valer a partir do dia 1º de outubro.

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A mudança foi estabelecida por meio da publicação da Resolução Normativa nº 680 , de 18 de setembro de 2026, que altera o chamado Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde .

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Entenda

O DIU dessa categoria libera o hormônio sintético levonorgestrel, responsável por causar amenorreia (ausência ou cessação da menstruação) em até 60% das usuárias. O dispositivo, em formato de T, é colocado no útero, onde libera o hormônio.

Entre as mulheres que continuam menstruando após a inserção do dispositivo, o fluxo passa a ser bastante reduzido, o que melhora a qualidade de vida de pacientes com cólicas e fluxos intensos.

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