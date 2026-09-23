Quarta, 23 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
15°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,14
Euro
R$ 5,86
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
Educação Programa de bolsas vai incentivar formação para a educação básica
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições
Justiça Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Saúde Saúde

Anvisa publica registro de medicação para hipoparatireoidismo crônico

Substância favorece a regulação fisiológica do cálcio e do fosfato

23/09/2026 às 10h29
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou o registro do medicamento Yorvipath (palopegteriparatida), terapia de reposição do hormônio da paratireoide indicada para o tratamento de adultos com hipoparatireoidismo crônico.

Em nota, a agência destacou que a condição é rara, mas tratável, causa baixos níveis de cálcio no sangue e geralmente é causada por danos às glândulas paratireoides durante cirurgias, mas também pode ser provocada por doenças genéticas e autoimunes.

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo a Anvisa, a palopegteriparatida é um pró-fármaco de liberação prolongada do hormônio da paratireoide , desenvolvido para manter uma exposição contínua e estável por até 24 horas.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ainda de acordo com a agência, o medicamento favorece a regulação fisiológica do cálcio e do fosfato, aumentando a reabsorção renal de cálcio, modulando a excreção de fosfato e estimulando a produção de vitamina D ativa.

“Com isso, apresenta potencial para restaurar de forma mais fisiológica as funções do PTH ausente ou insuficiente”, destacou a nota.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose Saúde Dermatite atópica impacta pele, sono e autoestima: saiba como tratar Saúde Rio confirma caso de raiva em cão que teve contato com morcego
Saúde Anvisa manda apreender medicamento falsificado para câncer de mama Saúde Santo André, no ABC Paulista, começa a vacinar bebês contra o sarampo Saúde Impacto financeiro de bets no SUS chega a R$ 30,6 bilhões por ano
Saúde Saúde qualifica assistência para prevenir progressão de doença renal Saúde Renda de PCDs equivale a 70% do rendimento de pessoas sem deficiência Saúde Estudo aponta esgotamento emocional e burnout de médicos de UTI
Tenente Portela, RS Atualizado às 11h16 - Fonte: ClimaTempo
15°
Tempo nublado

Mín. Máx. 18°

Qui 24°C 8°C
Sex 27°C 13°C
Sáb 28°C 15°C
Dom 23°C 18°C
Seg 23°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 5 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 5 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Lula propõe criar Ministério da Segurança e aumento real do mínimo
Há 5 dias Lula propõe criar Ministério da Segurança e aumento real do mínimo
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados