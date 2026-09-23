Quarta, 23 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
15°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,14
Euro
R$ 5,86
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Planos de saúde terão que cobrir DIU hormonal em casos de endometriose
Educação Programa de bolsas vai incentivar formação para a educação básica
Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos
Justiça TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições
Justiça Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
Política Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23)

Candidatos participam de debates, atos e encontros nesta quarta

23/09/2026 às 10h29
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) inclui debates, entrevistas e encontros com apoiadores, além de visitas a instituições e atividades de campanha.

Também estão previstas panfletagens, caminhada, plenárias sobre educação e movimentos sociais, assinatura de carta-compromisso e ato com artistas e representantes da cultura.

Hertz Dias (PSTU)
Em Belo Horizonte (MG), participa de panfletagens na região da Escola Estadual Cecília Meireles e na avenida Sinfrônio Brochado. À noite, participa de assinatura da carta compromisso com os candidatos no SindREDE e concede entrevista.

Flávio Bolsonaro (PL)
Às 19h, faz live no YouTube, no TV Celular Flávio.

Continua após a publicidade
Anúncio

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No Rio de Janeiro (RJ), participa de ato com artistas, lideranças políticas e personalidades da cultura para debater propostas para o setor.

Continua após a publicidade
Anúncio

Renan Santos (Missão)
Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo: Sorocaba, Americana, Nova Odessa e Campinas.

Romeu Zema (Novo)
Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).

Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).

Samara Martins (UP)
Em Salvador (BA), faz panfletagem em frente ao complexo fabril Bahia Têxtil e caminhada com mini-trio na Rua do Uruguay. À noite, participa de plenária sobre educação pública na Frente da Biblioteca da Ufba e de reunião com movimentos sociais da Bahia na Casa Preta Zeferina.

Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevista ao podcast Minuto Micheletto.

Augusto Cury (Avante)
Visita o Instituto Baccarelli, em São Paulo (SP), e participa do Podcast Os Sócios, em Barueri (SP). À noite, participa do debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).

Edmilson Costa (PCB)
Às 19h, visita o Memorial de Direitos Humanos (antigo Dops) em Belo Horizonte.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO) e Clariana Barão (DC) não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

O candidato Leonardo Avalanche (PRTB) não divulgou a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Texto atualizado às 9h18 para incluir informação de agenda do candidato Flávio Bolsonaro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Eleições 2026: confira 6 dicas para ajudar a escolher seus candidatos Política Casos de violência política de gênero crescem 11 vezes em 4 anos Política Lei que amplia cargos da diretoria da OAB é sancionada
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) Política Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente Política Escolas privadas fora de locais de votação terão aulas normais no DF
Política Caminhos da Reportagem: importância do voto para jovens e idosos Política Ministério da Justiça demite Eduardo Bolsonaro por abandono de cargo Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (21)
Tenente Portela, RS Atualizado às 11h16 - Fonte: ClimaTempo
15°
Tempo nublado

Mín. Máx. 18°

Qui 24°C 8°C
Sex 27°C 13°C
Sáb 28°C 15°C
Dom 23°C 18°C
Seg 23°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Há 5 dias Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Há 5 dias Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela
Lula propõe criar Ministério da Segurança e aumento real do mínimo
Há 5 dias Lula propõe criar Ministério da Segurança e aumento real do mínimo
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados