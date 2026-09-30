Quarta, 30 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,87
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
Saúde Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
Saúde Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos
Justiça Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes
Justiça Dino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Justiça Justiça

Dino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas

Segundo o ministro, há relatos de 11 casos do tipo nos últimos meses

30/09/2026 às 12h45
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (30) que a Polícia Federal (PF) investigue uma aparente disseminação de ataques a imagens religiosas católicas pelo país.

Dino disse ter recebido uma série de denúncias relativas a ataques a imagens de santos, alguns dentro de igrejas, desde que decidiu, no último domingo (27), restabelecer a publicação na internet de posts com críticas a um projeto de destituição de Nossa Senhora Aparecida do título de padroeira do Brasil.

Continua após a publicidade
Anúncio

“Chegaram ao Gabinete, por vários meios, notícias de várias partes do Brasil demonstrando uma aparente onda de ataques nos últimos meses contra IMAGENS RELIGIOSAS”, escreveu o magistrado

Continua após a publicidade
Anúncio

No despacho desta quarta, o ministro citou 11 casos noticiados nos últimos meses, com ataques a imagens católicas nas cidades de Cuiabá, Salvador, Maceió, Londrina (PR), Rio Grande (RS), Esmeraldas (MG), Jauru (MT), Santo Amaro (BA) e Novo Progresso (PA).

“Assim, temos um quadro bastante grave, em que existem indícios de crimes variados, tais como: ultraje a culto, na modalidade vilipêndio; preconceito religioso; violência contra práticas religiosas; injúria qualificada por elemento religioso; ameaça, furto, dano, incêndio e violação de domicílio”, elencou o ministro.

Dino afirmou que a atuação da PF se justifica “considerando a repercussão interestadual, a necessidade de repressão uniforme e a natureza aparente de crimes contra os direitos humanos”.

O ministro também determinou que a Procuradoria-Geral da República atue no caso.

Entenda

Nesta semana, Dino se envolveu em uma polêmica em torno de uma suposta destituição de Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil. O tema emergiu no debate público na semana passada, a partir de análises segundo as quais grupos ligados ao presidenciável Flávio Bolsonaro pretendiam levar adiante esse projeto, caso ele vencesse a eleição.

O candidato nega qualquer intenção nesse sentido e pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para derrubar publicações que o associassem a qualquer ataque a Nossa Senhora Aparecida.

O ministro do TSE André Mendonça atendeu ao pedido e concedeu uma liminar (decisão provisória) para retirar as postagens do ar. No dia seguinte, entretanto, Dino acolheu um pedido do humorista Antonio Tabet, que alegou cerceamento da liberdade de expressão, e derrubou a decisão de Mendonça.

Flávio Bolsonaro recorreu então ao ministro Luiz Fux, relator da ação sobre o Marco Civil da Internet no STF, que decidiu suspender os efeitos da decisão de Dino e restabelecer a ordem de Mendonça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes Justiça Mendonça libera postagem de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida Justiça TSE irá julgar decisão que barrou postagens sobre Nossa Senhora
Justiça TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa Justiça Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais Justiça Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Justiça Nunes Marques cobra TREs por transporte público gratuito nas eleições Justiça Gilmar cobra medidas de STF e STJ contra irregularidade em precatórios Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular
Tenente Portela, RS Atualizado às 20h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 19°

Qui 20°C 12°C
Sex 22°C 8°C
Sáb 26°C 11°C
Dom 23°C 15°C
Seg 18°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 7 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Redentora - Nota de falecimento
Há 23 horas Redentora - Nota de falecimento
Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Há 5 dias Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 6 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados