Terça, 29 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
22°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Educação Investimento por aluno no Brasil é de 1/3 da média dos países da OCDE
Justiça Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais
Internacional Presidenta da Capes será primeira brasileira vice-diretora da Unesco
Justiça Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Justiça Justiça

Gilmar cobra medidas de STF e STJ contra irregularidade em precatórios

Ministro diz que investigações revelam modelo parasitário de negócios

29/09/2026 às 12h18
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou ofício ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, e ao presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão, cobrando medidas contra irregularidades na expedição de precatórios. O documento é datado desta segunda-feira (28).

Precatórios são dívidas geradas por decisões judiciais que tenham o Poder Público como parte perdedora. O pagamento de tais compromissos depende de questões orçamentárias e segue uma fila. Para adiantar os pagamentos, é comum que a parte vencedora venda com deságio o direito a receber dinheiro no futuro.

Continua após a publicidade
Anúncio

No ofício, Mendes destacou como esse tipo de negócio foi usado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master , para captar altas quantias no mercado de capitais,

Continua após a publicidade
Anúncio

“As investigações sobre o Banco Master revelaram um modelo de negócios parasitário, que drenava recursos públicos e a poupança de milhares de investidores. Créditos judiciais contra a União eram adquiridos com grande desconto, contabilizados por valores muito superiores e usados como lastro para captar recursos no mercado”, observou o decano.

Mendes deu como exemplo os precatórios do setor sucroalcooleiro, que obtiveram ganhos judiciais contra a União devido à política de controle de preços implementada nos anos 1980 e 1990.

O ministro destacou que o Conselho Nacional de Justiça recentemente cancelou 16 precatórios expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) em benefício de usinas e determinou a devolução de R$ 4,7 bilhões ao Tesouro Nacional.

Apesar do problema se espalhar por diversos tribunais, o decano apontou para concentração de casos envolvendo o Banco Master concentrados no TRF1 e pediu que a corregedoria do CNJ promova uma correição excepcional no tribunal federal.

Propostas

Para combater o problema, Gilmar Mendes propôs a proibição da expedição de precatórios antes do trânsito em julgado das ações que lhe dão origem, isto é, vedar a ordem de pagamento da dívida judicial enquanto ainda houver recursos pendentes de julgamento.

O ministro também propôs que todas as decisões que expediram precatórios antes do trânsito em julgado das ações sejam revogadas. O decano opinou pela proibição do comércio de precatórios que ainda dependam de decisão judicial para se concretizar.

O decano cobrou que sejam instauradas investigações criminais para apurar eventuais desvios envolvendo magistrados e advogados na liberação irregular do pagamento de precatórios.

“O MPF [Ministério Público Federal], a OAB [Ordem dos Advogados do Brasil] e o Conselho da Justiça Federal também poderiam ser convocados a agir, cada um em sua esfera, em nome da legalidade e da probidade”, escreveu o ministro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa Justiça Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais Justiça Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Justiça Nunes Marques cobra TREs por transporte público gratuito nas eleições Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular Justiça Zanin libera acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral nas eleições
Justiça Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores Justiça AGU pede 72 horas para se manifestar sobre ações para liberar bets Justiça Flávio recorre a Fux para derrubar post sobre Nossa Senhora Aparecida
Tenente Portela, RS Atualizado às 18h15 - Fonte: ClimaTempo
22°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 28°

Qua 19°C 16°C
Qui 19°C 12°C
Sex 23°C 10°C
Sáb 17°C 12°C
Dom 21°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Há 6 dias Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 5 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
Há 6 dias Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados