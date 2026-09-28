Terça, 29 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
20°

Parcialmente nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,22
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente
Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular
Justiça Zanin libera acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral nas eleições
Justiça Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores
Justiça AGU pede 72 horas para se manifestar sobre ações para liberar bets
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Justiça Justiça

Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores

Ação foi protocolada contra 17 plataformas de apostas esportivas

28/09/2026 às 19h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou nesta segunda-feira (28) que entrou na Justiça para cobrar os gastos do Sistema Único de Saúde (SUS) com o tratamento dos danos causados pelos jogos on-line.

A ação civil pública foi protocolada na Justiça Federal em Pernambuco contra 17 plataformas de apostas esportivas e pede a reparação mínima de R$ 1 bilhão em danos morais coletivos.

Continua após a publicidade
Anúncio

A AGU também requereu à Justiça a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas com ludopatia, sintoma que é caracterizado pelo vício compulsivo em jogos.

Continua após a publicidade
Anúncio

O órgão citou que os gastos do SUS são maiores que os valores arrecadados pelo governo com os impostos pagos pelas bets, que repassariam cerca de R$ 50 milhões aos cofres públicos.

"As empresas demandadas privatizam proveitos expressivos decorrentes da captação financeira de milhões de apostadores, enquanto transferem para o SUS e para toda a sociedade o custo orçamentário decorrente do adoecimento coletivo", argumentou a AGU.

A advocacia do governo também acrescentou que o modelo de negócio das plataformas é estruturado para maximizar o tempo de engajamento e o volume de apostas, mecanismos que favorecem o vício.

“Esses elementos, tecnicamente equivalentes aos utilizados em jogos de azar com potencial reconhecido de geração de dependência, produzem um efeito colateral sistemático: o adoecimento psíquico de parcela significativa dos usuários, sob a forma de ansiedade, quadros depressivos, transtorno do jogo e, em casos extremos, ideação suicida associada ao endividamento”, completou.

Bets

Mais cedo, entidades que representam as plataformas pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a derrubada da medida provisória que proibiu a exploração e publicidade dos jogos on-line.

Em seguida, a AGU pediu prazo de 72 horas para se manifestar no processo, que será analisado pelo ministro Luiz Fux.

Matéria ampliada

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular Justiça Zanin libera acesso gratuito a sites da Justiça Eleitoral nas eleições Justiça AGU pede 72 horas para se manifestar sobre ações para liberar bets
Justiça Flávio recorre a Fux para derrubar post sobre Nossa Senhora Aparecida Justiça Associações de jogos acionam STF contra MP que proibiu apostas online Justiça Governo monitora rede de divulgação de bets e derruba 506 sites
Justiça Internet grátis pode derrubar rede móvel na eleição, diz Anatel ao STF Justiça STF condena Eduardo Bolsonaro por difamar deputada Tábata Amaral Justiça Zanin manda investigar uso de IA para burlar sistema do STF
Tenente Portela, RS Atualizado às 01h16 - Fonte: ClimaTempo
20°
Parcialmente nublado

Mín. 19° Máx. 28°

Qua 19°C 16°C
Qui 19°C 12°C
Sex 23°C 10°C
Sáb 17°C 12°C
Dom 21°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 5 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
Há 6 dias Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick
Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Há 5 dias Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 4 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados