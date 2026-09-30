Quarta, 30 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,87
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Evangélicos são alvo de disputa, mas rejeitam uso eleitoral de igrejas
Saúde Mudanças na emissão e no controle de receitas médicas entram em vigor
Saúde Portaria libera doação de sangue de pessoas com mais de 70 anos
Justiça Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes
Justiça Dino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Justiça Justiça

Justiça manda Discord aumentar proteção de crianças e adolescentes

Decisão estipula multa diária de R$ 100 mil por descumprimento

30/09/2026 às 13h46
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A Justiça Federal determinou que a plataforma Discord adote, imediatamente, medidas de proteção de crianças, adolescentes e mulheres no ambiente digital sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

O juiz Anderson Silva, da 14ª Vara Federal da Cível de Brasília, atendeu a pedido feito pela Advocacia-Geral da União (AGU) em ação civil pública ajuizada contra a plataforma em agosto deste ano.

Continua após a publicidade
Anúncio

Na ação, a AGU sustenta que o Discord apresenta falhas nos mecanismos de verificação de idade e de proteção aos usuários contra riscos graves, como os que levaram à morte de uma adolescente de 13 anos em julho.

Continua após a publicidade
Anúncio

O Discord negou ter responsabilidade direta no ocorrido , alegando que a transmissão do ato fatal ocorreu em outra plataforma, mas o juiz entendeu ter ficado demonstrado que diversos atos que levaram à morte ocorreram na plataforma, e que se faz necessário aumentar a proteção às crianças e adolescentes.

“Mesmo considerada a versão defensiva, remanesce a notícia, apoiada em investigação oficial, de utilização de funcionalidades da plataforma em etapas relevantes das interações anteriores à intervenção e de exposição de menores a ambientes relacionados a ameaças, coação, aliciamento, automutilação e outras práticas graves”, observou o magistrado.

O juiz concluiu pela “existência de risco suficientemente concreto para exigir o cumprimento de deveres preventivos”.

Em juízo, o Discord sustenta não poder ser classificada de rede social, sendo na verdade uma plataforma de comunicação direta entre usuários, com a possibilidade de criação de comunidades e transmissão de textos, imagens e vídeos.

Medidas

A decisão judicial elenca as seguintes medidas a serem adotadas pelo Discord:

  • ⁠ ⁠Impedir a recriação de servidores, canais e comunidades removidos, inclusive por meio de novas identidades ou contas vinculadas.
  • ⁠ ⁠Preservar por, pelo menos, seis meses registros de moderação, contas, servidores, comunidades, comunicações e notificações relacionadas aos fatos investigados.
  • ⁠ ⁠Criar protocolo para situações de sextorsão envolvendo crianças ou adolescentes, com comunicação às autoridades.
  • ⁠ ⁠Incluir conteúdos de maus-tratos, mutilação ou crueldade contra animais nos mecanismos de avaliação e moderação quando houver risco a menores.
  • ⁠ ⁠Comprovar capacidade operacional em língua portuguesa para segurança, moderação e recebimento de denúncias no Brasil.
  • ⁠ ⁠Demonstrar como é feita a verificação etária, além de apresentar eventual plano de adequação à legislação.
  • ⁠ ⁠Adotar providências para cumprir regras de vinculação de usuários menores de 16 anos a seus responsáveis legais.
  • ⁠ ⁠Comprovar a existência e eficácia de supervisão parental, configurações protetivas e controles de privacidade.
  • ⁠ ⁠Apresentar avaliação de impacto sobre segurança e saúde de crianças, incluindo riscos de aliciamento, violência, automutilação e suicídio.
  • ⁠ ⁠Impedir convites usados para reconstruir comunidades removidas ou atrair menores para ambientes ligados a contas reincidentes.
  • ⁠ ⁠Preservar e comunicar conteúdos relacionados à automutilação, suicídio e violência grave às autoridades competentes, quando identificados legitimamente.
  • ⁠ ⁠Manter representante legal no Brasil e canal de denúncias em português.
  • ⁠ ⁠Remover republicações tecnicamente idênticas de gravações e materiais de incentivo, após notificação válida.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça Dino manda PF investigar disseminação de ataques a imagens católicas Justiça Mendonça libera postagem de Erika Hilton sobre Nossa Senhora Aparecida Justiça TSE irá julgar decisão que barrou postagens sobre Nossa Senhora
Justiça TST determina reajuste de plano de saúde e fim da greve da Caixa Justiça Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais Justiça Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Justiça Nunes Marques cobra TREs por transporte público gratuito nas eleições Justiça Gilmar cobra medidas de STF e STJ contra irregularidade em precatórios Justiça TSE recebeu mais de 50 mil denúncias de propaganda irregular
Tenente Portela, RS Atualizado às 20h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 19°

Qui 20°C 12°C
Sex 22°C 8°C
Sáb 26°C 11°C
Dom 23°C 15°C
Seg 18°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 7 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Redentora - Nota de falecimento
Há 23 horas Redentora - Nota de falecimento
Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Há 5 dias Conselho do MPF tem 3 votos para manter Gonet à frente do caso Master
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 6 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados