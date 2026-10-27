Quarta, 28 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
15°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,35
Euro
R$ 5,95
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula e eleitores idosos se emocionam em “festa de aniversário”
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 320 milhões
Política Após vitória nas urnas, Lula vai retomar viagens internacionais
Saúde EBC tem quatro jornalistas entre os finalistas do prêmio +Admirados
Política Assédio eleitoral: saiba como denunciar crime mesmo após eleições
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Geral Geral

Zumbi, Finados e Proclamação: confira feriados nacionais de novembro

Saiba quando são comemoradas as datas

27/10/2026 às 14h21
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© José Cruz/Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil

Desde 2023, quando foi sancionada a lei que cria o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o Brasil tem três feriados nacionais no calendário de novembro. Em 2026, eles são comemorados nas seguintes datas:

  • 2 de novembro (segunda-feira): Dia de Finados
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional da Consciência Negra

Dia de Finados

Comemoração de seguidores da Igreja Católica e cristãos de outras tradições, que também é conhecida como Dia dos Mortos. É celebrada como feriado no Brasil de acordo com a Lei Nº 10.607 de 19 de dezembro de 2002.

Continua após a publicidade
Anúncio

Proclamação da República

A Proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando o marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa no centro do Rio de Janeiro, próximo à Central do Brasil, para proclamar a República acompanhado por uma tropa de cerca de mil militares. É comemorado conforme Lei Nº 662, de 6 de abril de 1949. Marca a data da promulgação do Decreto 1 de 15 de novembro de 1889, que foi assinado por Deodoro da Fonseca.

Continua após a publicidade
Anúncio

Dia da Consciência Negra

A data de 20 Novembro remete à morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, assassinado em 1695. O local foi um dos maiores quilombos do Brasil durante o período colonial, símbolo de resistência contra a escravização negra no país. Antes de ser feriado nacional , a data era oficial apenas em alguns estados, como Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo - e em mais de 1,2 mil cidades por meio de leis municipais e estaduais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 320 milhões Geral Dia do Servidor Público: ponto facultativo será na sexta-feira Geral Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos
Geral PM registra 7 ocorrências e 6 detidos até o meio-dia de domingo em SP Geral Força Nacional reforçará segurança na fronteira com a Colômbia Geral Gol nega cancelamento de voos em massa para o Nordeste
Geral Mega-Sena acumula, e próximo prêmio será de R$ 300 milhões Geral Cartórios lançam ferramenta que permite pesquisar imóveis no país Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 230 milhões neste sábado
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h15 - Fonte: ClimaTempo
15°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 24°

Qui 23°C 15°C
Sex 24°C 14°C
Sáb 25°C 13°C
Dom 27°C 13°C
Seg 29°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Há 6 dias Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Há 6 dias Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 4 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 4 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados