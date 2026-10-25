Quarta, 28 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
15°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,35
Euro
R$ 5,95
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Lula e eleitores idosos se emocionam em “festa de aniversário”
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 320 milhões
Política Após vitória nas urnas, Lula vai retomar viagens internacionais
Saúde EBC tem quatro jornalistas entre os finalistas do prêmio +Admirados
Política Assédio eleitoral: saiba como denunciar crime mesmo após eleições
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Geral Geral

Gol nega cancelamento de voos em massa para o Nordeste

Anac descarta anormalidades no fluxo aéreo brasileiro

25/10/2026 às 13h34
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Diversas denúncias publicadas nas redes sociais neste sábado (25) acusaram a companhia aérea Gol de ter cancelado voos em massa que sairiam de Porto Alegre para o Nordeste transportando centenas de eleitores. A empresa negou os cancelamentos em massa e afirmou que apenas um voo, com destino a Salvador, foi cancelado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Em nota oficial, a companhia informou que “a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre e Salvador, deste sábado (24), apresentou problemas técnicos e, por consequência, o voo foi cancelado”.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ainda de acordo com o comunicado, os passageiros afetados foram reacomodados em outros voos da companhia, “com possibilidades de partida hoje [sábado] e amanhã [este domingo]”.

Continua após a publicidade
Anúncio

A empresa também informou que criou um voo extra em razão do cancelamento, com partida prevista para a 1h deste domingo, de Porto Alegre para Salvador.

“A Gol reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a segurança, nosso valor número 1”, justificou a companhia.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) também se manifestou sobre o caso e confirmou o cancelamento do voo G3 1979. O órgão informou que, em razão do segundo turno das eleições, reforçou a atenção a atrasos e cancelamentos, mas que “não há anormalidades no fluxo aéreo brasileiro”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 320 milhões Geral Zumbi, Finados e Proclamação: confira feriados nacionais de novembro Geral Dia do Servidor Público: ponto facultativo será na sexta-feira
Geral Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos Geral PM registra 7 ocorrências e 6 detidos até o meio-dia de domingo em SP Geral Força Nacional reforçará segurança na fronteira com a Colômbia
Geral Mega-Sena acumula, e próximo prêmio será de R$ 300 milhões Geral Cartórios lançam ferramenta que permite pesquisar imóveis no país Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 230 milhões neste sábado
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h15 - Fonte: ClimaTempo
15°
Tempo nublado

Mín. 15° Máx. 24°

Qui 23°C 15°C
Sex 24°C 14°C
Sáb 25°C 13°C
Dom 27°C 13°C
Seg 29°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Há 6 dias Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Há 6 dias Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 4 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 4 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados