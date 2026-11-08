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Aposta de Goiânia leva prêmio da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

Os números são 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54

08/11/2026 às 14h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Wilson Dias/Agência Brasil
© Wilson Dias/Agência Brasil

Uma aposta simples feita na Casa Lotérica Ponto Certo, na cidade de Goiânia, acertou as seis dezenas do Concurso 3.083 da Mega-Sena sorteadas neste domingo (8).

O ganhador receberá o prêmio de R$ R$ 59.526.903,72.

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Os números sorteados são: 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54.

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  • 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 23.220,26 cada.
  • 3.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ R$ 649,17 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, na terça-feira (10), o prêmio principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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