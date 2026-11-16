Os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que não conseguiram fazer as avaliações, por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, podem pedir a reaplicação da prova a partir desta segunda-feira (16). O prazo termina na sexta-feira (20).

O pedido pode ser feito individualmente para cada um dos domingos em que o candidato faltou, desde que se enquadre nas condições previstas no edital .

O Enem 2026 ocorreu nos dias 8 e 15 de novembro. As provas serão reaplicadas nos dias 15 e 16 de dezembro.

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Como solicitar

Os interessados devem formalizar o pedido de reaplicação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) exclusivamente pela Página do Participante do Enem , com a senha do Gov.br.



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Quem tem direito

Somente têm direito à reaplicação aqueles que formalizarem a solicitação na Página do Participante, de acordo com as seguintes situações:

afetados por problemas logísticos: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que prejudique a visibilidade da prova pela ausência de luz natural) ou erro de execução de procedimento de aplicação que causem comprovado prejuízo aos participantes;

acometidos por uma das doenças infectocontagiosas listadas no edital, na semana do primeiro ou do segundo dia de aplicação do exame, como: sarampo, rubéola, covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, entre outras.

Falta de energia

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, informou que as provas do segundo dia do Enem 2026 foram afetadas por quedas de energia em 11 locais de aplicação em todo o país. Foram quatro em Minas Gerais, três na Bahia, dois no Paraná, um no Maranhão e um no Piauí.

No primeiro dia de provas, 8 de novembro, o MEC registrou a falta de energia em 39 locais de provas: dois no estado do Amapá, um em Minas Gerais e 36 no Rio de Janeiro. Os estudantes dessas localidades podem pedir a reaplicação das provas do Enem 2026.

Ao todo, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios do país , em 14.868 locais de prova, como escolas; com 15.494 coordenações e 184.095 salas de prova.

Abstenção geral

O segundo dia do Enem 2026 registrou taxa de abstenção de 36%, enquanto o primeiro dia marcou 32% de ausências, segundo balanço preliminar divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), em e ntrevista coletiva na noite de domingo .

Os percentuais de abstenção no Enem de 2025 foram de 27%, no primeiro dia de provas e 32%, no segundo domingo. Nos últimos quatro anos, a ausência do segundo dia do Enem ficou entre 30% e 32%.

O ministro Barchini credita o aumento das ausências em 2026 à inscrição automática de todos os concluintes do ensino médio público.

Próximas datas

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que o gabarito oficial do Enem de 2026 será publicado na próxima quarta-feira (18).

O resultado do exame está previsto para ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) no dia 18 de janeiro de 2027.