Enem: confira os horários e o que levar no segundo dia de prova

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Tenente Portela, RS
O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado amanhã (15), com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.
O local de prova, os horários de abertura, os documentos necessários e as regras e procedimentos gerais permanecem os mesmos do primeiro dia de prova.
Mas no segundo dia de Enem, os estudantes terão 30 minutos a menos para entregar as provas, já que não há prova de redação.
É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. Também é imprescindível que o candidato leve caneta esferográfica preta de material transparente.
É permitido levar lanches, bebidas e medicamentos, que devem passar por vistoria da equipe de aplicação. No caso de bebidas, elas devem estar armazenadas em garrafas transparentes e preferencialmente sem rótulo.
A prova começa às 13h30 e vai até às 18h30.
A entrada nos locais de exames só será permitida das 12h às 13h. Depois disso, os portões fecham e ninguém mais pode acessar os locais.
A saída definitiva da sala de prova com os materiais de aplicação do exame só será permitida nos últimos 30 minutos antes do término da prova. O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas.
Confira a lista de documentos aceitos no Enem:
Documentos físicos:
Documentos digitais:
Os documentos devem ser apresentados exclusivamente dentro dos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de tela ou fotos não serão aceitas.
Antes de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos.
O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.
Serão eliminados os participantes que, ao ingressar na sala de provas, estiverem levando consigo, fora do envelope porta-objetos, qualquer um dos seguintes itens:
O edital prevê a eliminação do participante se o celular emitir som, inclusive toque ou alarme, mesmo estando guardado no envelope. Por isso, é imprescindível desligar o aparelho.
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