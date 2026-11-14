Enem: confira os horários e o que levar no segundo dia de prova

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado amanhã (15), com 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O local de prova, os horários de abertura, os documentos necessários e as regras e procedimentos gerais permanecem os mesmos do primeiro dia de prova.

Mas no segundo dia de Enem, os estudantes terão 30 minutos a menos para entregar as provas, já que não há prova de redação.

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É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. Também é imprescindível que o candidato leve caneta esferográfica preta de material transparente.

É permitido levar lanches, bebidas e medicamentos, que devem passar por vistoria da equipe de aplicação. No caso de bebidas, elas devem estar armazenadas em garrafas transparentes e preferencialmente sem rótulo.

Horários

A prova começa às 13h30 e vai até às 18h30.

A entrada nos locais de exames só será permitida das 12h às 13h. Depois disso, os portões fecham e ninguém mais pode acessar os locais.

A saída definitiva da sala de prova com os materiais de aplicação do exame só será permitida nos últimos 30 minutos antes do término da prova. O tempo mínimo de permanência na sala de provas é de duas horas.

Documentos

Confira a lista de documentos aceitos no Enem:

Documentos físicos:

RG,

passaporte,

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e

Carteira de Trabalho (impressa e emitida após 27/01/1997) ou identidade profissional expedida por conselho de classe.

Documentos digitais:

e-Título,

CNH Digital,

RG Digital,

Identidade Digital (CIN).

Os documentos devem ser apresentados exclusivamente dentro dos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.br. Capturas de tela ou fotos não serão aceitas.

Itens Proibidos

Antes de entrar na sala, o candidato receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos.

O envelope deverá ser colocado embaixo da carteira, lacrado e identificado, com aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, desligados.

Serão eliminados os participantes que, ao ingressar na sala de provas, estiverem levando consigo, fora do envelope porta-objetos, qualquer um dos seguintes itens:

Cartão de confirmação de inscrição ou Declaração de Comparecimento impressa.

Celulares, relógios (digitais ou analógicos), fones de ouvido, chaves com alarme, garrafas digitais e cigarros eletrônicos, que devem estar desligados, com alarmes desativados e guardados no envelope porta-objetos.

Lápis, borracha, corretivo, lapiseira, réguas, livros, anotações, óculos escuros e chapéus/bonés não podem ser usados durante a prova.

O edital prevê a eliminação do participante se o celular emitir som, inclusive toque ou alarme, mesmo estando guardado no envelope. Por isso, é imprescindível desligar o aparelho.