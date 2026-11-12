Conheça as novas diretrizes da educação profissional e tecnológica

A educação profissional e tecnológica no país deve seguir novas diretrizes de ensino. Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) prevê prioridades quanto à organização, ao planejamento e à oferta de cursos nessa modalidade.

O documento homologado na terça-feira (10) pelo Ministério da Educação (MEC) atualiza e revisa a Resolução do CNE/CP nº1 de 2021 , de acordo com as mudanças na legislação educacional brasileira e as transformações tecnológicas.

“O objetivo é atender às enormes mudanças no mundo do trabalho e da sociedade ao mesmo tempo, com rigor necessário para que a educação de qualidade seja obrigatoriamente oferecida a todos os jovens e adultos”, explica o presidente do CNE, Cesar Callegari.

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Formação integral e IA

Um dos pontos centrais do documento é a formação integral , associando ensino, pesquisa, inovação, ciência e tecnologia; ao mesmo tempo em que valoriza um profissional preparado não apenas para exercer a profissão, mas que tenha autonomia intelectual e consciência crítica aos desafios do ambiente de trabalho e da sociedade.

Além disso, orienta as instituições de ensino a considerarem estudos e experiências anteriores dos estudantes – cursos formais de qualificação profissional ou conhecimentos adquiridos em ambientes informais.

O documento também traz pela primeira vez, de maneira expressa, a incorporação da inteligência artificial aos debates sobre formação profissional. Esse conhecimento deve ser ensinado levando-se em consideração a ética no uso de IA, preparado os estudantes para compreenderem os impactos sociais, econômicos e culturais das tecnologias.

Itinerários formativos

A nova proposta para a também favorece a mobilidade entre diferentes cursos e níveis de ensino, que são organizados nos seguintes itinerários formativos:

Qualificação profissional, composta por formação inicial, destinada ao trabalho, e formação continuada, destinada à atualização e aperfeiçoamento profissional;

Educação profissional e técnica de nível médio, que engloba os cursos técnicos, os cursos de qualificação profissional técnica e os cursos de especialização profissional técnica;

Educação profissional de tecnológica de graduação e pós-graduação, que inclui os cursos superiores de tecnologia, os cursos de qualificação profissional tecnológica e os cursos de especialização profissional tecnológica – pós-graduação lato sensu.

Todos os eixos devem ser articulados aos arranjos produtivos locais; economia solidária, verde, circular, digital e do cuidado; a estrutura socioeconômica e tecnológica do trabalho; as tecnologias digitais, incluída a inteligência artificial – IA; e metodologias ativas de aprendizagem.

Acompanhamento dos estudantes

Há ainda a previsão de acompanhamento dos estudantes por, pelo menos, dois anos após a conclusão dos cursos técnicos. O objetivo é produzir informações sobre a inserção profissional e as trajetórias desses alunos, com o intuito de avaliar e aperfeiçoar os projetos pedagógicos dos cursos.