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Veja a opinião dos alunos sobre tema da redação do Enem 2026

Tema aborda valorização do SUS como direito universal

08/11/2026 às 20h12
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Na capital paulista, os candidatos que fizeram as provas do Enem 2026 deixaram os locais de prova antes das 16h. Este ano, mais de 5 milhões se inscreveram para o exame, dos quais 2,34 milhões cursavam o último ano do ensino médio.

No Butantã, zona oeste da capital, Erick Pedrosa, 19 anos e estudante do terceiro ano do ensino médio, deixou a universidade privada onde foi fazer o Enem assim que os portões foram abertos. Ele busca uma vaga na graduação em língua inglesa.

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"Foi a primeira vez que fiz a prova, achei bem fácil e gostei do tema da redação".

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Os candidatos precisam ficar na sala de aula pelo menos até as 15h30. Só é permitido levar o caderno de questões, se o participante deixar a sala de exame, em definitivo, a partir das 18h30. A prova se encerra às 19h (horário de Brasília).

Para João Vitor Pereira, de 17 anos, a escolha do tema da redação foi uma surpresa. O tema deste ano é "A Valorização do Sistema Único de Saúde como direito universal".

"O tema me pegou de surpresa. Embora seja realmente algo muito importante, o SUS, mesmo pensando em mim, pois ele já salvou a vida de meu pai, eu esperava um tema mais político, ligado às eleições ou aos conflitos internacionais. É uma oportunidade de a gente mostrar que valoriza os profissionais que se sacrificam para cuidar de todos", disse o estudante, que está no terceiro ano do ensino médio e concorre a uma vaga para o curso de Música.

Sobre as outras disciplinas, ele disse que "foi uma prova trabalhosa". "Eu costumo ir melhor nas questões de exatas e havia bastante texto. A parte ligada a português até que estava tranquila, mas as demais, só estresse", completou.

Treineira, Giulia Eskenaz, de 15 anos, também foi surpreendida pelo tema de redação. No primeiro ano do ensino médio, ela disse ter interesse em seguir os estudos para cursar uma faculdade na área de saúde, como odontologia e medicina.

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o garçom Brendom Araújo, de 25 anos, considerou tranquila a primeira prova do Enem de 2026. Ele fez a redação primeiro e achou o tema interessante.

“Deu para desenvolver bem. O texto de apoio também era interessante. Dava para se basear com argumentos”.

No geral, o candidato disse que conseguiu fazer uma boa prova. É seu primeiro Enem e ele quer cursar Psicologia. “Eu me preparei bem”, disse ao sair da Faculdade Estácio, no centro do Rio de Janeiro.

A estudante Livia Estela, de 17 anos, fez a prova para valer e não como treineira. Ela conta que quer cursar Fisioterapia ou Marketing. Ela gostou do tema da redação.

“Tem pouco tempo que saímos de uma pandemia e esse tema fez bastante sentido. A prova de português estava sensacional. Caiu tudo o que estudei. Estou mais preocupada com a prova do domingo que vem quando caem mais disciplinas de exatas”.

Os conteúdos cobrados no primeiro dia englobam as seguintes disciplinas:

  • Português
  • Literatura
  • Inglês/Espanhol
  • Artes
  • Tecnologia da informação e comunicação
  • Educação física
  • História
  • Geografia
  • Filosofia
  • Sociologia
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