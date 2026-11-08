Domingo, 08 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,50
Euro
R$ 6,13
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Educação Tema da redação do Enem é “Valorização do SUS como direito universal”
Educação Portões se abrem e candidatos seguem para fazer o Enem 2026
Geral Aposta de Goiânia leva prêmio da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas
Educação Aplicação do Enem é operação de guerra contra o retrocesso, diz Lula
Educação Enem 2026 estreia apoio emocional e novas regras de acessibilidade
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Educação Educação

Aplicação do Enem é operação de guerra contra o retrocesso, diz Lula

Em live transmitida do Inep, presidente destacou a relevância do exame

08/11/2026 às 14h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

Ao aplicar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para mais de 5 milhões de inscritos, o Brasil trava uma guerra contra o retrocesso, afirmou neste domingo (8) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

“Nós aqui estamos fazendo uma guerra contra o retrocesso, uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz.”

Continua após a publicidade
Anúncio

Lula destacou a relevância do processo durante live transmitida a partir do centro de monitoramento da realização do Enem, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , em Brasília.

Continua após a publicidade
Anúncio

Mais de 596 mil de pessoas – entre servidores federais, aplicadores de prova, fiscais e funcionários dos Correios, responsáveis pela distribuição das provas – participam do Enem, que ocorre neste domingo (8) e no próximo, dia 15 de novembro.

Ao se referir aos inscritos como “soldados da democracia, soldados da paz, soldados do futuro”, Lula desejou boa sorte e pediu calma aos participantes. “Cabeça erguida e muita tranquilidade.”

O presidente avaliou ainda que a busca por formação está intrinsecamente relacionada ao desejo de incrementar a dignidade. Ele lembrou da própria trajetória ao relatar as dificuldades de quem não teve acesso ao estudo.

“Quem tem formação é tratado como se fosse gente, de forma respeitosa. Uma pessoa que não tem formação não é tratada com respeito. Eu já vivi isso na pele.”

Torneiro mecânico de formação, Lula foi o primeiro presidente do Brasil a não ter diploma universitário, embora tenha sido agraciado, ao longo de sua carreira política, com diversos títulos de doutor honoris causa, por diferentes universidades.

Pé-de-Meia Universitário

Ele voltou a anunciar também o Pé-de-Meia universitário, uma de suas promessas na última campanha presidencial, em outubro e na qual foi reeleito.

O programa deverá ter os mesmos moldes do atual programa Pé-de-Meia , que concede incentivos financeiros entre R$ 200 e mil reais para que estudantes se mantenham matriculados no ensino médio.

“Nenhum brasileiro ou brasileira vai ficar sem estudar porque não tem o que comer”, disse o presidente.

Operação complexa

Junto a Lula, o ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou a complexidade logística do Enem, que envolve a distribuição, em uma única manhã, das provas em mais de 184 mil salas de aplicação, em 1.901 municípios.

O ministro afirmou que o Inep “monitora as condições climáticas” e garantiu que quem não conseguir chegar ao local de prova devido ao tempo terá nova oportunidade de aplicação, conforme previsto em edital.

Barchini lembrou ainda que mesmo que não consiga se classificar para uma vaga em alguma universidade pública, o participante ainda poderá aproveitar a nota do Enem em programas como o ProUni e o Fies, que oferecem bolsas e financiamentos para acesso a instituições privadas de ensino superior.

“Toda universidade de alguma forma adota esse exame.”

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além das emissoras da Rádio Nacional .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Tema da redação do Enem é “Valorização do SUS como direito universal” Educação Portões se abrem e candidatos seguem para fazer o Enem 2026 Educação Enem 2026 estreia apoio emocional e novas regras de acessibilidade
Educação Enem 2026: candidatos precisam chegar antes das 13h ao local da prova Educação Notas do Enem são critério de acesso para faculdades públicas Educação Enem 2026: candidatos precisam chegar antes das 13h no local da prova
Educação Enem 2026: saiba o que levar no dia da prova Educação Enem: confira as regras da redação e dicas para um texto nota 1.000 Educação Enem: candidato pode saber local de prova por telefone
Tenente Portela, RS Atualizado às 13h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Tempo nublado

Mín. 11° Máx. 18°

Seg 23°C 9°C
Ter °C °C
Qua °C °C
Qui °C °C
Sex °C °C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Há 3 dias Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Programação da Feira Negócios Daqui
Há 2 dias Programação da Feira Negócios Daqui
Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Há 7 dias Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
Há 7 dias Falta uma semana para o Enem 2026; veja horários e o que levar
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados