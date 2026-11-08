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Portões se abrem e candidatos seguem para fazer o Enem 2026

Prova terá duração de cinco horas e meia

08/11/2026 às 15h07
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Com um abraço e um beijo, a aeronauta Azulanir Mozer, de 60 anos, despediu-se da filha Catherine, de 17 anos, na porta de entrada da Faculdade Estácio na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro.

Ela foi ao local dar apoio à filha no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026 , neste domingo (8) chuvoso.

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Catherine conta que fez a prova no ano passado como treineira e que este ano é para valer. Ela quer cursar administração. Para a candidata, o desafio é conciliar o tempo entre as 90 questões objetivas de linguagens e ciências humanas, todas de múltipla escolha, além de desenvolver uma redação.

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“Tirando isso, acho que é manter a calma. Administrar o tempo é o pior. Acho que vai dar tudo certo.”

Para Azulanir, uma boa parte do sucesso é o equilíbrio psicológico. “Pelo menos 30% a 40% para ir bem na prova, é manter a calma. Tem gente que sabe tudo e na hora dá branco porque ficou nervoso. Estou muito confiante. Ela é super disciplinada.”

Pai coruja

O auxiliar administrativo Flavio Paulo Cordeiro, de 41 anos, acompanhou a filha Maria Eduarda, de 19 anos, que está prestando seu segundo Enem para conseguir uma vaga de psicologia.

“Quando ela veio ano passado, também a acompanhei. Sou pai coruja. A gente fica ansioso, mas com fé. Já deu certo.”

Maria Eduarda conta que hoje as disciplinas a deixam tranquila. “O nervosismo é mais pela redação, o tema, mas já estou com uma estrutura pronta. Agora vai ser consequência do ano em que estudei bastante. O próximo domingo vai ser mais complicado com as matérias de exatas, mas estou mais tranquila que ano passado.”

Primeira da fila a chegar às 9h40, a cantora e estilista Vanda Marinho, de 43 anos, está prestando seu terceiro Enem para direito. A ideia dela é conciliar todas as profissões. “Estou estudando há um ano. Acredito que nada vai ser difícil para mim”, disse Vanda.

Os conteúdos cobrados no primeiro dia englobam as seguintes disciplinas:

  • português;
  • literatura;
  • inglês/espanhol;
  • artes;
  • tecnologia da informação e comunicação;
  • educação física;
  • história;
  • geografia;
  • filosofia,
  • sociologia.

A prova terá a duração de cinco horas e meia , com término previsto para as 19h (horário de Brasília). Os candidatos precisam ficar na sala de aula pelo menos até as 15h30. Só será permitido levar o caderno de questões, se o participante deixar a sala de exame, em definitivo, a partir das 18h30.

Resenha Enem

No domingo, a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a live Resenha do Enem. A transmissão ao vivo contará com professores convidados para comentar as questões e a redação, e poderá ser acompanhada pelo YouTube da Agência Brasil e YouTube da TV Brasil , além das emissoras da Rádio Nacional .

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