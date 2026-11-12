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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

12/11/2026 às 08h34
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (12) prêmio estimado em R$ 20 milhões . As seis dezenas do concurso 3.085 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37 e uma aposta de Iturama (MG) acertou as seis dezenas .

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