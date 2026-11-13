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Rec’n’Play promove aulões gratuitos para estudantes que vão fazer Enem

Atividades serão realizadas neste sábado no centro histórico do Recife

13/11/2026 às 13h02
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© REC'n'Play/Divulgação
© REC'n'Play/Divulgação

Os estudantes que estão se preparando para o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e de outros processos seletivos de ingresso no ensino superior - e que estiverem neste final de semana no Recife - vão poder revisar seus conteúdos durante aulões gratuitos neste sábado (14) dentro da programação do festival REC’n’Play.

As atividades serão realizadas no centro histórico do Recife, em dois espaços distintos. O primeiro deles será o Aulão Enem, no Auditório É do Povo, no Cais do Sertão, com aulas de biologia, química, física e matemática.

A segunda atividade é o Aulão SSA 1, voltado aos estudantes que farão o Sistema Seriado de Avaliação da Universidade de Pernambuco (UPE), marcado para a Arena Pernambuco de Negócios, que fica no auditório do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd). Nesse caso, as aulas ocorrem em dois períodos. De manhã, os estudantes terão aulas de linguagens, história, biologia e química. À tarde, a programação segue com matemática, física, geografia e filosofia.

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Para participar das atividades, é necessário se inscrever no REC’n’Play .

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que contempla as áreas de ciências da natureza e matemática, ocorre no domingo (15), um dia após o aulão. Os candidatos ao SSA 1 da UPE farão as provas nos dias 6 e 13 de dezembro.

O Rec’n’Play

O festival Rec’n’Play é o maior evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo do país, promovendo uma série de palestras, oficinas, debates, experiências interativas, shows e até oportunidades de negócios.

Organizado pelo Porto Digital e pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa (Sebrae) em Pernambuco, o festival promove mais de 850 atividades em vários espaços do centro histórico do Recife, com programação toda gratuita, mediante inscrição prévia. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site do festival .

* A repórter viajou a convite da organização do Rec’n’Play

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