Bullying: após morte, família e especialistas pedem rigor de escolas

Se não existe nome para a dor de perder um filho, um casal em Brasília adotou os substantivos coragem e luta para viver um dia de cada vez. O filho Davi, de 14 anos, morreu no último dia 30.

Ele foi vítima da depressão ocasionada pelo bullying reiterado na escola, conforme contam os pais, Luiz Henrique Mota e Aline Helou. Eles, que têm também uma filha de um ano de idade, disseram, em redes sociais, que viverão para que outras famílias não tenham que vivenciar a pior dor do mundo.

“A dor dele foi tão grande que ele escolheu nos deixar”, escreveu a mãe em uma carta. “Nada vai trazer meu filho de volta. Mas enquanto eu tiver vida, vou viver, lutar contra a depressão na adolescência, contra o bullying escolar”, destacou em outro momento de sua postagem.

Continua após a publicidade

O garoto era aluno do Colégio Católica Brasília, em Taguatinga (DF). Como era sensível, segundo a família, era vítima de xingamentos. Antes, em outra escola, também foi alvo desse tipo de violência.

A família buscou terapia e apoio, mas o bullying massacrou a autoestima do garoto.

O pai disse que é preciso aperfeiçoar a legislação em relação a essa violência e considerou que as escolas privadas estão mais atentas com resultados em exames do que com o problema.

“Estão preocupadas para passar no Enem, concorrer no vestibular, e menos preocupadas em formar bons cidadãos”.

Providências

O bullying, conforme a lei 14.811, significa intimidar mediante violência física ou psicológica de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, “por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação”.

A pedagoga mineira Maiara Esteves, especialista em gestão escolar e bullying, avalia que as unidades de ensino no país estão com dificuldades de solucionar o problema por falta de protocolos de atuação.

“Eu percebo que muitas vezes escolas fazem vista grossa com o intuito de não piorar a situação da vítima, deixando, de certa forma, a vítima mais vulnerável”, pondera.

Ela exemplifica que as palestras sobre o tema, realizadas de maneira isolada, são ineficientes. “A gente precisa de sanções para os agressores. E, além disso, acolhimento e proteção das vítimas”. Ela entende ser necessário o aperfeiçoamento das comunicações dentro da escola e também manter diálogos permanentes com as famílias.

A psicóloga Ludymila Santana, pesquisadora dos temas da infância e da adolescência, também considera a legislação frágil e isso não tem colaborado com as intervenções das escolas. A legislação prevê como punição “multa, se a conduta não constituir crime mais grave”.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, das ocorrências registradas no primeiro ano de vigência da lei, foram contabilizadas 2.543 crianças e adolescentes vítimas de bullying no Brasil.

O recorte por idade evidenciou, em 2025, um pico de casos de bullying aos 12 anos de idade, com 408 registros de bullying e 78 registros de cyberbullying.

“Muitos pacientes meus já passaram pelo bullying e também cometendo, inclusive. Há escolas que tentam fazer interferências”, diz a psicóloga

No entanto, sem uma definição evidente dos deveres e punições para escolas e famílias, o enfrentamento está prejudicado.

A profissional entende que, na escola e em casa, a criança deve ter ambiente adequado para se expressar e, com isso, os alunos devem assumir as responsabilidades

Isolamento

A pedagoga Mayara Esteves identifica que existem diferenças nos processos de humilhação nos grupos de meninos e meninas. Para ela, o bullying masculino torna-se mais visível porque, em geral, está relacionada a agressões e exposições. O bullying feminino caracteriza-se por uma abordagem de isolamento e humilhações veladas.

Ela entende que as escolas devem ter atenção especial às turmas a partir dos sete anos de idade. Quanto mais cedo, maior seria a facilidade de gerenciar os conflitos. No entanto, a partir da pré-adolescência é, para a pedagoga, um momento-chave para intervenções imediatas tanto da escola como das famílias.

O desafio se tornou maior com os acessos à internet porque as violências não cessam com a presença física.

“O cyberbullying está muito presente e se torna mais difícil porque excede os muros da instituição”. Ela cita que essas violências podem começar com aparência de brincadeiras, por exemplo, com a produção de figurinhas nos grupo de mensagens instantâneas.

Mayara Esteves diz que percebe, em seus estudos, que professores devem perceber reações de alunos, como aqueles que estão mais introspectivos, por exemplo.

“O professor deve identificar esse tipo de investida e orientamos os docentes a intensificarem esse olhar a fim de notar violências intencionais e repetidas”.

As pesquisadoras acrescentam ser fundamental também observar o atendimento aos agressores que já tiveram experiências, em não raras vezes, de outras violências em casa e, ao cometer bullying, desejam se sentir populares.

“O melhor caminho que nós enxergamos é que o agressor seja afastado, mas não afastado do convívio e do ambiente educacional”. Para ela, atividades com o agressor devem ser feitas no contraturno para a criança ressignificar esses sentimentos que o levam a praticar esse tipo de agressão contra o outro. Se não houver resultado, ela pode ser expulsa da escola.

A psicóloga também pontua que o agressor é uma criança que também tem sofrimento e costuma ser vítima de violência em casa. Para o melhor atendimento, ela distingue que profissionais de assistência social devem intervir e recorrer ao Conselho Tutelar quando for necessário.

Sinais de atenção

Aos pais, as especialistas afirmam que não basta perguntar para a criança “como foi o dia hoje”, mas também perguntar motivos de chateação. Jamais minimizar a dor de crianças e adolescentes.

Pais e professores podem identificar os sinais das vítimas de bullying, o que inclui o isolamento, sono alterado, falta de apetite e poucas palavras.

“É preciso que todos estejam atentos às emoções”, diz a psicóloga. Adultos não devem apenas perguntar se está tudo bem, mas também demonstrar que está presente e em conexão.

Ludymila Santana identifica que os professores têm dificuldades evidentes para identificar violências. Salas cheias e cobranças permanentes com o conteúdo são adversários para que os docentes percebam os estados de ânimos dos alunos.

“Diante de uma turma de 40 alunos, como é que o professor vai perceber tudo? É claro que a gente deve pensar em treinamentos da equipe, de todos serem mais sensíveis com os conflitos, mas com essa dinâmica fica mais difícil”, considera a psicóloga.

Ela diz que nem todas as escolas mantêm profissionais da área para a saúde mental.

A psicóloga entende que tragédias como a que ocorreram em Brasília, com o menino Davi, devem despertar a sociedade para melhorar com urgência os atendimentos na escola e o cuidado em casa.

A psicóloga infantil Mara Gomes, que atua em Brasília, exemplifica que, às vezes, as crianças chegam a admitir os xingamentos para não serem excluídos dos grupos. “Isso acarreta a desvalorização, baixa autoestima, ansiedade, tristeza, isolamento social e agressividade”, explica.

Ela aponta que os profissionais devem assegurar aos menores que, para ter amigos, não precisa ser humilhado. “Carinho não causa medo. Se a amizade gera um desconforto, não é uma amizade. Se a brincadeira não está legal para alguém, aquilo já não é mais uma brincadeira”.

Providências de acolhimento

Em nota para a Agência Brasil, o Colégio Católica Brasília garantiu que tem protocolos de identificação, acolhimento, registro e encaminhamento de situações de violência.

“Em relação aos questionamentos, a unidade de ensino explicou que teve conhecimento de relatos envolvendo situações de bullying do caso do menino e “adotou providências de acolhimento, acompanhamento e encaminhamento, conforme os procedimentos de proteção aplicáveis”.

A escola reconheceu que o enfrentamento dessas situações exige atenção permanente e avaliação contínua das práticas adotadas. “Nos últimos dias, o Colégio intensificou os espaços de diálogo com a comunidade escolar. Recebeu representantes de uma comissão de pais, cujas propostas estão sendo analisadas pelas equipes responsáveis”.

A nota ainda aponta que estão sendo realizados encontros com as famílias para apresentar as práticas institucionais, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões. A escola destacou que tem uma campanha chamada “Sua Voz Importa”.

O Colégio ainda argumentou que “colabora com os órgãos competentes” que avaliam o episódio e “seguirá fortalecendo suas práticas de prevenção, acolhimento e proteção, em diálogo permanente com estudantes e famílias”.

Orientações

Entidades públicas reconhecem a necessidade de aperfeiçoar os processos para sensibilização e providências para enfrentar o bullying. O Ministério da Educação, por exemplo, lançou, em junho, publicações, no programa Escola que protege , para orientar as redes municipais e estaduais, além das escolas particulares, sobre o que fazer nos casos de bullying e cyberbullying.

Esses documentos incluem cartilha, guia rápido de ação para ações em escolas e boletins técnicos. No mais recente, há informação de que houve 14.747 notificações de violência interpessoal em escolas em 2024, com crescimento “expressivo das violências autoprovocadas”.

O documento do MEC ainda aponta que, em 2023, 67,5% dos diretores de escolas relataram a ocorrência de ao menos um episódio de bullying, enquanto que 27,0% indicaram casos de discriminação em suas escolas.

Outro órgão que deve enfrentar essa violência é o Ministério Público, que deve garantir o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente “com o objetivo de impedir e também reprimir quaisquer infrações que coloquem em risco a integridade de crianças e adolescentes”.

O órgão explica que os atos de bullying praticados por crianças e adolescentes, “quase sempre são atos infracionais”. Por isso, o Ministério Público deve acompanhar a escola e apoiar os educadores para pensar em soluções preventivas.

Denúncias

Qualquer pessoa pode denunciar a violência contra a infância pelo Disque 100.

A família do menino Davi criou um e-mail ([email protected]) para receber denúncias desse tipo de violência de todo o País a fim de criar um dossiê para sensibilizar a sociedade e conscientizar por novas políticas públicas sobre o tema.

Os pais querem criar um dossiê com essas denúncias, encaminhar para a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e para o Ministério Público.