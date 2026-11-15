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Fortes chuvas devem atingir estado de São Paulo neste domingo

Condição para temporais é maior nas faixas leste, nordeste e norte

15/11/2026 às 12h49
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Pancadas de chuva típicas de verão, que podem ser de forte intensidade, são esperadas para este domingo (15) no estado de São Paulo. O alerta é da Defesa Civil do estado de São Paulo, que informou esperar acumulados elevados de chuva em todo território paulista.

A expectativa de pancadas de chuva é decorrência da existência de um corredor de umidade da Amazônia e de um cavado meteorológico - nome dado a uma área de instabilidade que favorece a formação de nuvens de tempestade - que devem aumentar a instabilidade em todo o estado paulista, provocando também raios, rajadas de vento e quedas de granizo.

Segundo a Defesa Civil, a condição para temporais é maior nas faixas leste, nordeste e norte paulista.

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Na capital, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas(CGE), o dia será marcado por temporais localizados entre a tarde e o período da noite, em decorrência da combinação do calor e da alta disponibilidade de umidade na atmosfera.

De acordo com o CGE, as precipitações inicialmente devem ser isoladas e se espalhar em grande parte do estado de São Paulo, inclusive na capital, região metropolitana de São Paulo e litoral paulista. As nuvens carregadas deverão vir acompanhadas de trovoadas com raios, rajadas de vento que podem superar os 60km/h e risco de queda de granizo.

O banco de dados meteorológicos do CGE informou que o mês de novembro registrou, até o momento, um total de 53,5 milímetros de chuva, o que equivale a aproximadamente 40,2% dos 133,1 mm que são esperados para o mês.

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