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EBC recebe selo Diamante em avaliação de transparência pública

Empresa atendeu a 100% dos critérios essenciais

12/11/2026 às 16h42
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu o selo Diamante do Radar Nacional da Transparência Pública de 2026. A empresa alcançou índice final de 97,43% na avaliação, com atendimento de 100% dos critérios essenciais.

O resultado coloca a EBC entre as instituições com melhor desempenho em transparência pública no país. O selo Diamante é concedido às entidades que atingem pelo menos 95% de conformidade nos critérios avaliados pelo programa.

A pontuação deste ano representa uma melhora em relação ao ciclo anterior, quando a empresa obteve índice de 85,16% e recebeu a classificação Elevado. Em 2024, a EBC havia alcançado 95,63%, também com o selo Diamante. Já em 2023, primeiro ano da série histórica apresentada no painel, o índice foi de 85,03%, com classificação Ouro.

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Para a EBC, o resultado reflete o aprimoramento dos processos internos e o trabalho das equipes na ampliação do acesso às informações públicas.

“Superar nossas marcas anteriores desde o início da série histórica, em 2023, comprova o amadurecimento dos nossos processos internos de governança e integridade. Esse resultado reflete o esforço coletivo das equipes da EBC para tornar os dados sobre contratos, licitações, execução orçamentária e atendimento ao cidadão cada vez mais claros, ágeis e fáceis de consultar”, afirmou a presidente da EBC, Antonia Pellegrino.

Avaliação

O Radar Nacional da Transparência Pública é uma iniciativa do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os 33 tribunais de contas do país.

A avaliação verifica a transparência ativa dos órgãos públicos, ou seja, a divulgação espontânea de informações de interesse da sociedade, sem que seja necessário apresentar pedidos de acesso à informação.

O processo considera diferentes aspectos dos portais institucionais, como a divulgação de informações administrativas, contratos, licitações, despesas e canais de atendimento ao cidadão.

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