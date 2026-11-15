Alckmin destaca alcance do Enem e desafio logístico para a aplicação

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou neste domingo (15) o papel do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a democratização do acesso ao ensino superior. Ele ressaltou também o desafio logístico necessário para a aplicação da prova em todo o país.

Em visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, Alckmin classificou como “impressionante” a operação necessária para realizar o exame simultaneamente em um país de dimensões continentais.

Ao destacar a extensão territorial brasileira, ele lembrou que somente o município de Altamira (PA) tem área superior à de Portugal.

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Modelo de acesso

Segundo o presidente em exercício, o Enem representou uma mudança no modelo de acesso às universidades, ao substituir a multiplicidade de vestibulares realizados por instituições de ensino em diferentes cidades .

Ele lembrou que, antes do exame, estudantes interessados em ampliar as chances de aprovação precisavam viajar para prestar várias provas, o que aumentava gastos e dificuldades.

O modelo atual permite aos estudantes disputar vagas em diferentes instituições por meio de uma única prova aplicada nacionalmente.

Mais oportunidades

Alckmin destacou ainda que o exame ampliou o acesso ao ensino superior, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ao defender a importância da educação superior, ele afirmou que a formação universitária amplia as oportunidades de emprego, melhora a renda e contribui para o desenvolvimento do país.

Segundo Alckmin, pessoas com ensino superior podem receber salários até duas vezes e meia maiores e enfrentam taxas de desemprego menores.