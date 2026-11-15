Domingo, 15 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
28°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,67
Euro
R$ 6,25
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Educação Bullying: após morte, família e especialistas pedem rigor de escolas
Educação Alckmin destaca alcance do Enem e desafio logístico para a aplicação
Geral Mega-Sena acumula para R$ 34 milhões; confira os números sorteados
Educação Veja o que esperar do segundo dia de provas do Enem 2026
Geral Fortes chuvas devem atingir estado de São Paulo neste domingo
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Educação Educação

Alckmin destaca alcance do Enem e desafio logístico para a aplicação

Presidente em exercício visitou o Inep neste domingo

15/11/2026 às 15h52
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou neste domingo (15) o papel do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a democratização do acesso ao ensino superior. Ele ressaltou também o desafio logístico necessário para a aplicação da prova em todo o país.

Em visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, Alckmin classificou como “impressionante” a operação necessária para realizar o exame simultaneamente em um país de dimensões continentais.

Ao destacar a extensão territorial brasileira, ele lembrou que somente o município de Altamira (PA) tem área superior à de Portugal.

Continua após a publicidade
Anúncio

Modelo de acesso

Segundo o presidente em exercício, o Enem representou uma mudança no modelo de acesso às universidades, ao substituir a multiplicidade de vestibulares realizados por instituições de ensino em diferentes cidades .

Ele lembrou que, antes do exame, estudantes interessados em ampliar as chances de aprovação precisavam viajar para prestar várias provas, o que aumentava gastos e dificuldades.

O modelo atual permite aos estudantes disputar vagas em diferentes instituições por meio de uma única prova aplicada nacionalmente.

Mais oportunidades

Alckmin destacou ainda que o exame ampliou o acesso ao ensino superior, por meio de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ao defender a importância da educação superior, ele afirmou que a formação universitária amplia as oportunidades de emprego, melhora a renda e contribui para o desenvolvimento do país.

Segundo Alckmin, pessoas com ensino superior podem receber salários até duas vezes e meia maiores e enfrentam taxas de desemprego menores.

"Faz toda a diferença para a pessoa e para o país", afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Educação Bullying: após morte, família e especialistas pedem rigor de escolas Educação Veja o que esperar do segundo dia de provas do Enem 2026 Educação Enem 2026: um a cada cinco participantes faz prova como treineiro
Educação Ao vivo: professores comentam 2º dia de prova na live Resenha do Enem Educação Enem: confira os horários e o que levar no segundo dia de prova Educação Rec’n’Play promove aulões gratuitos para estudantes que vão fazer Enem
Educação Enem 2026: saiba como controlar a ansiedade antes e durante a prova Educação Enem 2026: revisão e gestão do tempo são foco na reta final Educação Conheça as novas diretrizes da educação profissional e tecnológica
Tenente Portela, RS Atualizado às 17h16 - Fonte: ClimaTempo
28°
Chuvas esparsas

Mín. 18° Máx. 28°

Seg 32°C 18°C
Ter 27°C 19°C
Qua 27°C 18°C
Qui 30°C 16°C
Sex 23°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões nesta quinta-feira
Há 3 dias Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 20 milhões nesta quinta-feira
Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena
Há 5 dias Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena
Veja a opinião dos alunos sobre tema da redação do Enem 2026
Há 7 dias Veja a opinião dos alunos sobre tema da redação do Enem 2026
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Há 5 dias Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados