Ao vivo: professores comentam 2º dia de prova na live Resenha do Enem

Neste domingo (15), a partir das 19h30, a Agência Brasil promove a transmissão ao vivo Resenha do Enem . A live contará com professores convidados para comentar as questões de matemática e ciências da natureza e poderá ser acompanhada pelos canais da Agência Brasil e da Rádio Nacional no YouTube .

A apresentação será das jornalistas Camila Bairros e Thaís de Luna. No estúdio, participam os professores Gabriel Carvalho e Paulo Luís, de matemática; Ingrid Gabrielli, de física; Fred Kyoimi, de química; e Alessandro Santana, de biologia.

Acesso ao ensino superior

O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no país. Diversas instituições públicas e privadas utilizam as notas do exame como critério de seleção.

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Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio também podem utilizar o resultado do Enem para obter a certificação de conclusão dessa etapa da educação básica, desde que tenham indicado essa finalidade no ato da inscrição e atendam aos requisitos estabelecidos.

Além da live Resenha do Enem , a programação especial da EBC reúne reportagens, entradas ao vivo, boletins e conteúdos de serviço, com a participação de emissoras parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) em diferentes regiões do país.