O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, na manhã desta segunda-feira (16), com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, em Madri. Lula parou no país ibérico durante a viagem de volta das Filipinas.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula e Sánchez trataram de temas como o combate ao discurso de ódio e desinformação da extrema-direita, além da promoção de uma agenda de inclusão social para o fortalecimento da democracia no mundo.

Sánchez foi um dos presidentes que mais celebrou a vitória de Lula nas eleições de outubro. Pelas redes sociais, ele chamou a reeleição do presidente brasileiro de “grande vitória” e afirmou que a Espanha seguiria a mesma tendência nas eleições de seu país.

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“O que aconteceu no Brasil acontecerá na Espanha. A virada do progressismo global acaba de começar”, disse, na ocasião.

O povo espanhol irá às urnas em 29 de novembro para renovar as 350 cadeiras do Congresso. E será o Congresso que decidirá o novo presidente.

O partido de Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol, precisa obter maioria no Congresso para garantir a ele mais um mandato. A Espanha é uma monarquia parlamentarista.

Ambos líderes tratam as eleições do Brasil e na Espanha como importantes para deter a extrema-direita tanto na América Latina como na Europa, e assegurar uma agenda de multilateralismo e democracia sólida no planeta.

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Agenda internacional

Os dois presidentes também falaram sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU). Lula é defensor de uma reforma no colegiado, com a atualização da composição e do funcionamento do órgão. Atualmente, Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido têm poder de veto sobre qualquer resolução do conselho.

Durante a conversa, o presidente do governo da Espanha reforçou seu apoio a um candidatura latino-americana para a sucessão na Secretaria-Geral da ONU. O mandato do português António Guterres se encerra em 1º de janeiro de 2027.

Lula também contou a Sánchez sobre sua viagem à Turquia, por ocasião da COP 31 , e às Filipinas, para onde viajou na sequência, para participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco com o qual o Brasil pretende ampliar as relações.

“Citou o amplo apoio internacional ao Fundo Florestas para Sempre (TFFF), bem como a apresentação pelo Brasil dos mapas do caminho para zerar o desmatamento e promover a transição para o fim do uso de combustíveis fósseis”, afirmou o Planalto, em nota.