“É só a cor”: estudante negra relata episódios de racismo na faculdade

A estudante bolsista Iza, uma mulher preta, de 19 anos, conta que ao iniciar a vida universitária em uma faculdade privada de elite, na cidade de São Paulo, vivenciou quatro casos de discriminação em apenas quatro meses.

Em todas as ocasiões, mesmo estando nas condições de qualquer outro aluno, foi confundida como funcionária do estabelecimento.

“É só a cor”, constata ela.

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O episódio que a mais impactou foi ser confundida por uma professora.

“A pessoa te vê na sala de aula e te confunde com uma funcionária, não faz sentido”, diz. “Ela chegou em mim, eu estava sentada, [me estendeu um papel e disse] ‘você pode levar o papel lá?’. Aí ela [disse] ‘ah, você não trabalha aqui, né?’”, relembra.

O relato faz parte do artigo É só a cor: expressões do pacto narcísico da branquitude na educação superior , publicado nesta segunda-feira (16), início da Semana da Consciência Negra , pela revista científica Psicologia & Sociedade . A divulgação foi feita em parceria com a Agência Bori, voltada a estudos científicos.

As autoras são as pesquisadoras Carla Campana e Vivian Vieira, da Fundação Getulio Vargas (FGV). A ideia de escrever o artigo deriva de uma pesquisa mais ampla sobre a trajetória universitária de 32 mulheres que enfrentaram restrições econômicas.

O nome Iza é fictício. A instituição e o curso foram omitidos. As medidas são para não permitir qualquer forma de identificação.

Abordagens na portaria

Antes da faculdade, Iza morava na periferia de uma cidade do interior e frequentava uma escola pública. Entrou no ensino superior por meio de um programa de bolsa de estudos conduzido por uma empresa privada, que paga a mensalidade e uma ajuda de custo. A estudante trabalhava também como garçonete freelancer em um serviço de buffet.

Dois outros casos de confusão aconteceram na portaria da faculdade.

“Uma vez foi na catraca, quando eu estava entrando, o guardinha me parou, e disse ‘moça, tem que aferir a temperatura’. Aí, logo depois que ele pediu, falou ‘não precisa não. Você é funcionária, né?’”, reproduz ela, em referência a procedimento comum durante a pandemia de covid-19.

No outro caso, quase foi impedida de entrar pelo acesso dos alunos. “O senhor me parou e falou ‘ah, você é funcionária, não entra por aqui não’, e apontou outra portinha pequena”.

O quarto caso aconteceu na interação com um auxiliar geral. “Eu estava passando e ele falou assim: ‘você é funcionária, não é?’ Aí eu falei: ‘não’. Cansa a gente ficar reiterando”, desabafa.

Vergonha e silenciamento

Iza revela que os ocorridos a fizeram ter sentimentos de vergonha, culpa e silenciamento. Para ela, um dos indicativos de que o motivo de a confundirem com funcionária “é só a cor” é o fato de se vestir como qualquer outro estudante.

“Uma pessoa branca, se vestindo do jeito que eu me visto, eu acho que ela não seria confundida com uma funcionária”, acredita.

Sobre os motivos que a impediram de se queixar das discriminações em uma instância formal, Iza diz se sentir receosa.

“Eu confesso que até hoje eu tenho muito medo de perder a bolsa. Eu sei que isso não é motivo, mas é o medo que eu tenho”.

Pacto da Branquitude

As autoras do estudo citam um levantamento divulgado em 2023 pelo Instituto de Referência Negra Peregum e pelo projeto Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista, ambas iniciativas da sociedade civil.

Essa outra pesquisa identificou que 38% das pessoas que já sofreram racismo apontaram “escola/faculdade/universidade” como lugar onde ocorreu o episódio. Esse foi o espaço mais citado pelas vítimas.

As autoras do artigo lançam mão de conceitos de outros estudiosos para comentar o racismo sofrido por Iza.

O principal deles é o Pacto da Branquitude, da ativista e intelectual Cida Bento, que consiste em um acordo tácito entre pessoas brancas para preservar privilégios e deixar de reconhecer a participação delas na reprodução das desigualdades raciais.

Cida é cofundadora da ONG Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Em 2015, foi considerada pela tradicional revista britânica The Economist uma das 50 pessoas mais influentes do mundo no campo da diversidade.

Carla Campana e Vivian Vieira afirmam que “estudantes de grupos historicamente sub-representados chegam à educação superior necessitando se moldar para caber, um ajuste forçado reflexo do pacto narcísico da branquitude”.

“Negros são vistos como invasores do que os brancos consideram seu espaço privativo, seu território”, afirma Cida Bento, em trecho reproduzido no artigo das pesquisadoras da FGV.

As duas, que fazem questão de se identificar como mulheres brancas, citam outro dado do estudo do Peregum e Seta: “Apenas 4% das pessoas brancas disseram concordar totalmente com a frase ‘eu tenho algumas atitudes e práticas consideradas racistas’”.

“Negro é abordável”

Sobre as abordagens sofridas na portaria, o artigo aponta a materialização do racismo estrutural no espaço físico.

“Não por acaso, o segurança a seleciona: enquanto o corpo branco é resguardado, o negro é abordável – seja na blitz, seja na saída de lojas”.

“Nas atitudes dos seguranças, percebe-se como o pacto narcísico da branquitude opera sutilmente, iludindo trabalhadores em posições precárias com a sensação de exercerem um poder legítimo”, completa o texto.

As pesquisadoras concluem que, apesar dos avanços no ingresso de estudantes negros à educação superior, o efetivo acesso permanece condicionado a “barreiras simbólicas e materiais que reiteram a lógica do racismo estrutural”.

“O simples ingresso não garante pertencimento; ao contrário, expõe estudantes negros à exigência de adaptação constante a uma ordem racial que os marca como corpos fora do lugar”.

Carla Campana e Vivian Vieira consideram que o racismo “não se resolve com representatividade superficial nem com a inclusão de alguns estudantes negros para ‘colorir’ o ambiente”.

“Exige encarar essa ferida narcísica e a responsabilidade que ela impõe”, sustentam.

Quebrar o pacto

“O silêncio e a inação diante do racismo são, em si, formas de perpetuação desse pacto, que só pode ser quebrado se for admitido”, conclamam.

As pesquisadoras reconhecem que o artigo baseado na experiência de uma única estudante não pode ser generalizado estatisticamente para toda a população universitária.

“Seu depoimento é representativo do social, embora não por critério estatístico”, disse Carla Campana, à Agência Brasil .

No entanto, para as autoras, a contribuição está em revelar mecanismos pelos quais o racismo estrutural pode operar no cotidiano acadêmico, inclusive em instituições que mantêm políticas de inclusão.

Para Carla, doutora em educação pela Universidade de São Paulo (USP), o estudo mais amplo, com 32 universitárias de diferentes regiões do país, mostrará que o racismo é um obstáculo, mas há outros, “como insegurança alimentar, questões de saúde mental, cansaço extremo e outras barreiras simbólicas”.

A especialista defende que o compromisso das instituições com esses alunos precisa de ações que levem a comunidade escolar a “reconhecer as estruturas do racismo e a forma como as pessoas brancas, mesmo sem a intenção expressa de discriminar, agem para proteger os seus iguais e manter os seus privilégios”.

Na visão dela, alunos negros só terão sentimento de pertencimento nas universidades quando as oportunidades forem distribuídas de forma igualitária.

“As diferentes culturas e identidades precisam receber igual respeito e valor social; e todas as vozes precisam contar no processo de decisão”, enfatiza.