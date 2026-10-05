Segunda, 05 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
18°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 4,99
Euro
R$ 5,60
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Habitação Governo do Estado cria programa de espaços de lazer e convivência para crianças e famílias em empreendimentos habitacionais
Política PL elege 19 senadores e soma 28; MDB conquista sete vagas e PT, seis
FEMINICÍDIO Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI
Política Renan descarta apoio no 2º turno; PSD de Caiado libera bases estaduais
Política Governadores eleitos no primeiro turno têm entre 37 e 70 anos
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Política Política

Governadores eleitos no primeiro turno têm entre 37 e 70 anos

O mais novo foi eleito na Paraíba, e o mais velho, em Santa Catarina

05/10/2026 às 16h47
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Entre os candidatos eleitos em primeiro turno nas eleições neste domingo (4), o governador mais novo é Lucas Ribeiro (PP), da Paraíba com 64,30% dos votos. Por sua vez, o mais velho é Jorginho Mello (PL), reeleito em Santa Catarina, aos 70 anos, com 68,98% dos votos.

Filipe Barros (PL-PR) foi eleito o senador mais jovem do país aos 35 anos com 27,25% dos votos válidos. O mais velho a ser eleito foi Julio César, o Julim do Lula (PSD-PI), aos 78 anos.

Continua após a publicidade
Anúncio

Lucas Ribeiro é o atual governador da Paraíba. Assumiu o cargo em 2026, após a renúncia de João Azevedo, de quem fora eleito vice-governador em 2022. Também foi vereador e vice-prefeito de Campina Grande. Jorginho Mello é o atual governador de Santa Catarina. Já foi deputado federal e senador.

Continua após a publicidade
Anúncio

Filipe Barros é deputado federal pelo Paraná e foi vereador de Londrina. Julim do Lula é deputado federal pelo Piauí. Foi prefeito de Guadalupe (1977-1986 e 1989-1991), secretário de Agricultura do Piauí, diretor de Administração e Finanças da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e presidente da companhia de saneamento da capital Teresina.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política PL elege 19 senadores e soma 28; MDB conquista sete vagas e PT, seis Política Renan descarta apoio no 2º turno; PSD de Caiado libera bases estaduais Política Eleições 2026: confira os deputados federais eleitos por São Paulo
Política Campanha eleitoral para o segundo turno começa nesta segunda-feira Política Conheça os governadores eleitos e os senadores mais votados Política PL e PSOL elegem os cinco deputados federais mais votados
Política Eleitor que faltou ao primeiro turno pode votar no segundo Política Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato foram os deputados mais votados Política Quando será o segundo turno das eleições? Veja a data
Tenente Portela, RS Atualizado às 17h15 - Fonte: ClimaTempo
18°
Chuva

Mín. 14° Máx. 19°

Ter 25°C 15°C
Qua 27°C 16°C
Qui 22°C 18°C
Sex 19°C 17°C
Sáb 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Redentora - Nota de falecimento
Há 6 dias Redentora - Nota de falecimento
Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Há 3 dias Saída de pista e capotamento deixa condutora ferida na ERS-330
Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Há 1 dia Identificada mulher morta pelo Companheiro em Barra do Guarita
Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Há 5 dias Acidente envolvendo três veículos com vítima fatal na BR-386 em Frederico Westphalen
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados