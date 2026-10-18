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Campanha de Flávio Bolsonaro realiza manifestação na Paulista

Réplica de míssil atômico pede que Trump bombardeie o Brasil

18/10/2026 às 20h58
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A uma semana do segundo turno das eleições para presidência da República, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) participou de ato na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, neste domingo (18) . Durante seu discurso, ele voltou a afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), seu pai, participará da cerimônia de posse caso ele seja eleito, dando a entender que cuidará da anistia ao pai que cumpre prisão domiciliar em sua residência em Brasília. "Vocês verão Jair Messias Bolsonaro colocar a faixa de presidente da República no filho dele", declarou.

Flávio disse ainda que pretende indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) que sejam contrários ao aborto e às drogas. Afirmou também que confrontará o candidato do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no debate marcado para as 20h, na TV Band.

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“Vou falar com o coração e para cada um de vocês da família brasileira. O Brasil está sem presidente, mas é por pouco tempo, porque Flávio Bolsonaro está chegando”.

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Além de bandeiras e cartazes com palavras de ordem, apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro levaram uma réplica inflável de um míssil, onde estava escrito “Trump nuke Brazil”, que na tradução literal quer dizer Trump jogue uma bomba nuclear no Brasil, em alusão ao presidente norte-americano Donald Trump.

Eleitores

A técnica de enfermagem Rainara Antunes de Oliveira, de 27 anos, esteve no ato e acha importante participar para tornar o movimento grandioso e gerar número, mostrando representatividade. Para ela, pode haver uma virada nas urnas derrotando Bolsonaro, principalmente por conta de fake news e informações que alarmaram as pessoas.

“Eu voto nele porque sempre concordei com leis mais duras e acredito que a solução para o país, tomado pela criminalidade, seja endurecer para as pessoas terem medo de serem presas. A economia também não está funcionando da forma como está indo e eu concordo com a forma como ele vai eliminar o déficit e gerar receita”, afirmou.

O aposentado José Rafael Paschoal, de 84 anos, disse estar cansado do PT no governo e acredita que é hora de mudança, já que para ele o Brasil está atrasado e poderia ser uma das maiores potências mundiais. “E vem com esse discurso de pobreza. Nós temos que ver o progresso. Dar oportunidades, principalmente para os jovens”.

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