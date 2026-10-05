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Motoristas que trafegam pelo Caminho do Meio, em Viamão, devem redobrar a atenção no trecho

Motoristas que trafegam pela Estrada Caminho do Meio, em Viamão, devem redobrar a atenção devido às obras de duplicação em andamento no trecho. Os ...

05/10/2026 às 10h41
Por: Redação Fonte: Secom RS
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Intervenção faz parte de um projeto que prevê a qualificação de 23,08 quilômetros entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Intervenção faz parte de um projeto que prevê a qualificação de 23,08 quilômetros entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Motoristas que trafegam pela Estrada Caminho do Meio, em Viamão, devem redobrar a atenção devido às obras de duplicação em andamento no trecho. Os serviços ocorrem em cinco frentes simultâneas: três na Avenida Assis Brasil e duas na Estrada Caminho do Meio, e incluem intervenções próximas à pista.

Atualmente, as equipes trabalham em serviços de drenagem pluvial, movimentação de terra, contenções, supressão vegetal e desmonte de rocha. Na região da Avenida Assis Brasil, também são realizados serviços de contenção, drenagem, transplante de vegetação, movimentação de terra e supressão vegetal.

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“É uma intervenção que exige atenção de quem circula pela região, especialmente porque as equipes estão trabalhando em diferentes pontos ao mesmo tempo. Por isso, é importante que os motoristas programem seus deslocamentos e sigam as orientações de trânsito nos trechos em obras. O cuidado de cada um contribui para a segurança de motoristas, trabalhadores e pedestres", reforça o governador Eduardo Leite.

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Equipes trabalham em serviços como drenagem pluvial e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Equipes trabalham em serviços como drenagem pluvial e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
A duplicação contempla 11,4 quilômetros no município de Viamão. A intervenção faz parte de um projeto que prevê a qualificação de 23,08 quilômetros de vias entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre, criando uma alternativa de circulação à RS-040 e melhorando a conexão viária entre os três municípios.

Em Alvorada, os projetos executivos estão em elaboração, com previsão de início das obras no começo de 2027. Em Porto Alegre, o processo está em tramitação na Central de Licitações (Celic) para publicação.

Texto:AscomDaer
Edição:Secom

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