Motoristas que trafegam pelo Caminho do Meio, em Viamão, devem redobrar a atenção no trecho

Atualmente, as equipes trabalham em serviços de drenagem pluvial, movimentação de terra, contenções, supressão vegetal e desmonte de rocha. Na região da Avenida Assis Brasil, também são realizados serviços de contenção, drenagem, transplante de vegetação, movimentação de terra e supressão vegetal.

“É uma intervenção que exige atenção de quem circula pela região, especialmente porque as equipes estão trabalhando em diferentes pontos ao mesmo tempo. Por isso, é importante que os motoristas programem seus deslocamentos e sigam as orientações de trânsito nos trechos em obras. O cuidado de cada um contribui para a segurança de motoristas, trabalhadores e pedestres", reforça o governador Eduardo Leite.

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Equipes trabalham em serviços como drenagem pluvial e contenções -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom A duplicação contempla 11,4 quilômetros no município de Viamão. A intervenção faz parte de um projeto que prevê a qualificação de 23,08 quilômetros de vias entre Viamão, Alvorada e Porto Alegre, criando uma alternativa de circulação à RS-040 e melhorando a conexão viária entre os três municípios.

