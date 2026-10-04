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Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar R$ 92 milhões

Números sorteados foram 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48.

04/10/2026 às 08h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesse sábado (3) em São Paulo, no concurso 3066 da Mega-Sena. O próximo concurso, na terça-feira (6), pode pagar até R$ 92 milhões.

Os números sorteados foram 04 - 06 - 09 - 13 - 28 - 48.

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O sorteio do concurso 3066 foi feito excepcionalmente no sábado por causa da realização das eleições neste domingo (4).

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Acertaram as cinco dezenas 118 apostadores que vão receber, cada um, R$ 25.224,37. Quatro números foram marcados por 8.062 apostadores que levam o prêmio individual de R$ 608,56.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita também pela internet.

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