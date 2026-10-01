Aos 95 anos, portelense Cabo Hero é homenageado com a Comenda Coronel Barão do 7º BPM

Na tarde desta quarta-feira (30/09), a Brigada Militar realizou a solenidade de entrega da Comenda do 7º Batalhão de Polícia Militar – Comenda Coronel Barão, no auditório da sede do Batalhão, em Três Passos.

A solenidade integra as atividades alusivas ao 60º aniversário de criação do 7º BPM, em um momento marcado pelo civismo, reconhecimento e valorização daqueles que contribuem para a segurança pública da região.

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A Comenda Coronel Barão tem como objetivo reconhecer militares, civis, entidades públicas e privadas que tenham prestado relevantes contribuições à Corporação e, em especial, ao 7º BPM.

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Entre os homenageados, foi agraciado com a medalha de prata o portelense Hero Rodrigues dos Santos, como o mais antigo militar entre os integrantes da corporação nos 21 municípios que abrangem a área do 7º BPM.

Conhecido em nossa cidade como Cabo Hero, aos 95 anos ele ainda mantém o orgulho de ser policial militar.