Terça, 29 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
22°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,18
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Saúde Resistência às vacinas contra gripe e covid coloca gestantes em risco
Educação Investimento por aluno no Brasil é de 1/3 da média dos países da OCDE
Justiça Ministérios pedem derrubada de 5.209 sites de apostas ilegais
Internacional Presidenta da Capes será primeira brasileira vice-diretora da Unesco
Justiça Fachin defende segurança e transparência na liberação de precatórios
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Geral Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 52 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

29/09/2026 às 08h10
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (29) prêmio estimado em R$ 52 milhões. As seis dezenas do concurso 3.064 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Continua após a publicidade
Anúncio

No último concurso, foram sorteados os números 05 - 35 - 36 - 41 - 43 - 48 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

Continua após a publicidade
Anúncio
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral PF prende candidato de extrema direita por depredar patrimônio da UnB Geral Eleição e inteligência artificial é o tema do Caminhos da Reportagem Geral Mega-Sena acumula para R$ 45 milhões; confira os números sorteados
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões nesta quinta-feira Geral Anac muda regras em caso de atrasos e cancelamentos de voos Geral Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados
Geral IA e vídeos falsos superam fake news como maior ameaça à democracia ACIDENTE Bombeiros encontram helicóptero com corpo do cantor Rick Geral Jornalista Zuenir Ventura morre aos 95 anos
Tenente Portela, RS Atualizado às 18h15 - Fonte: ClimaTempo
22°
Tempo nublado

Mín. 19° Máx. 28°

Qua 19°C 16°C
Qui 19°C 12°C
Sex 23°C 10°C
Sáb 17°C 12°C
Dom 21°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de falecimento
Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Há 6 dias Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Há 5 dias Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
Há 6 dias Zanin nega liminar para obrigar Senado a instalar CPI sobre Master
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados