Pavimentação de 21 quilômetros na ERS-118 é inaugurada

Durante a tarde,foi realizada a inauguração da pavimentação da ligação entre Itapuã e o Hospital Itapuã. A obra contempla quatro quilômetros de extensão, além de aproximadamente um quilômetro correspondente ao acesso ao parque. O investimento foi de R$ 17 milhões.

Na sequência, foi realizada a inauguração da pavimentação da ligação regional entre Viamão e o bairroLami, em Porto Alegre. O trecho possui 15,9 quilômetros de extensão e teve a pavimentação concluída em 2024. Foram investidos R$ 68,9 milhões. Também está sendo executada uma variante no início do trecho, na ligação com a ERS-040. A intervenção tem como objetivo melhorar o traçado da rodovia, com recurso empenhado de R$ 7,4 milhões.