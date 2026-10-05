Pavimentação de 21 quilômetros na ERS-118 é inaugurada

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Duas obras de pavimentação de ligações regionais na Região Metropolitana foram concluídas e oficializadasna sexta-feira (2/10).Os trechos estão loc...

05/10/2026 às 10h41
Por: Redação Fonte: Secom RS
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Obras vão ampliar a infraestrutura viária disponível para os deslocamentos na região -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Obras vão ampliar a infraestrutura viária disponível para os deslocamentos na região -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Duas obras de pavimentação de ligações regionais na Região Metropolitana foram concluídas e oficializadasna sexta-feira (2/10).Os trechos estão localizados na ERS-118 e conectam diferentes áreas de Viamão, Itapuã eLami, ampliando a infraestrutura viária disponível para os deslocamentos na região.

Durante a tarde,foi realizada a inauguração da pavimentação da ligação entre Itapuã e o Hospital Itapuã. A obra contempla quatro quilômetros de extensão, além de aproximadamente um quilômetro correspondente ao acesso ao parque. O investimento foi de R$ 17 milhões.

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Na sequência, foi realizada a inauguração da pavimentação da ligação regional entre Viamão e o bairroLami, em Porto Alegre. O trecho possui 15,9 quilômetros de extensão e teve a pavimentação concluída em 2024. Foram investidos R$ 68,9 milhões. Também está sendo executada uma variante no início do trecho, na ligação com a ERS-040. A intervenção tem como objetivo melhorar o traçado da rodovia, com recurso empenhado de R$ 7,4 milhões.

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“Essas obras melhoram as condições de circulação para quem utiliza diariamente essas ligações entre Viamão, Itapuã e oLami. A pavimentação traz mais segurança e conforto aosdeslocamentos e qualifica o acesso a serviços e comunidades da Região Metropolitana", destacou o governador Eduardo Leite.

As intervenções integram ações de infraestrutura rodoviária na Região Metropolitana e estão sob acompanhamento do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Texto:AscomDaer
Edição:Secom

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