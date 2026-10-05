Casas são liberadas para 80 famílias no Vale do Taquari

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Tenente Portela, RS
Um total de 80 famíliasafetadas pelas enchentes de 2024 em Bom Retiro dos Sul e Muçum recebeu,nesta quinta-feira (1/10),autorização para ocupar suas novas residências, construídas dentro do plano de reconstrução habitacional do Estado.
Em Bom Retiro do Sul, 66 famílias receberam as casas pela doação da Organização Não Governamental(ONG)Movimento União BR. São moradias construídas no métodosteelframe, com 51,29metros quadrados (m²). As unidades sãototalmente climatizadas e contam com isolamento térmico e acústico eanti-mofo, além de serem construídas com zero resíduo.
As casas foram entregues mobiliadas com itens de cama, mesa e banho e eletrodomésticos, permitindo que as famílias retomem suas rotinas de forma imediata. O sistema construtivo é industrializado e sustentável, com desperdício praticamente zero de resíduos e alta resistência a eventos climáticos extremos.
No município de Muçum, 14 famílias receberam as chaves de suas casas. Essas famílias integram oloteamento Renascer, que receberá 74 moradias destinadas a quem foi afetado pelas cheias de 2024. As unidades serãoconstruídas pelo programa doEstado paraesse fim. As 14habitaçõesliberadastambémforam construídas no método desteelframe.
Em fevereiro,a ONG doou 42 casas em Muçum, que foram construídas noBairro Cidade Alta.Nesta quinta, foi anunciada a finalização de maisseis. No total,o Movimento doará 50 moradias em Muçum e 78 em Bom Retiro doSul, somando 128 residências.
“Mais do que uma casa, estamos entregando a essas famílias a possibilidade de reconstruir a vida com segurança. Depois de tudo o que o Vale do Taquari enfrentou, cada moradia representa um recomeço e a certeza de que essas famílias poderão seguir em frente em um lugar seguro, com estrutura para viver, conviver e construir novas memórias", destacou o governador Eduardo Leite, que esteve nos dois municípios para vistoria e entrega das casas.
Atenção à infância
Cada um dos loteamentos receberá um playground que integra programa habitacional do Estado para implantação de praças com espaços recreativos, lúdicos e pedagógicos no entorno dos loteamentos habitacionais.Em Muçum, o playground terá 75m² e, em Bom Retiro do Sul, 220m².
Ginásio em Muçum
Em Muçum, também foi anunciado o início das obras do Ginásio Resiliente do Loteamento Renascer.O investimento é de R$ 3,7 milhões e o prazo para conclusão é de dez meses.
A estrutura, além de abrigar práticas esportivas,servirácomo abrigo para até 80 pessoas desalojadas, em situações de crise, contando com banheiros e refeitórios.
Com cerca de mil metros quadrados de área,o espaçopoderá ser adaptado para disponibilizar dois dormitórios coletivos para até 32 pessoas, com possibilidade de contar com oito camas ou beliches em cada, e 12 unidades familiares, com uma cama de casal e duas de solteiro em cada, para até 48 pessoas.
Texto: Ascom Sehab
Edição: Secom
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