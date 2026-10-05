Casas são liberadas para 80 famílias no Vale do Taquari

Um total de 80 famíliasafetadas pelas enchentes de 2024 em Bom Retiro dos Sul e Muçum recebeu,nesta quinta-feira (1/10),autorização para ocupar suas novas residências, construídas dentro do plano de reconstrução habitacional do Estado.

Em Bom Retiro do Sul, 66 famílias receberam as casas pela doação da Organização Não Governamental(ONG)Movimento União BR. São moradias construídas no métodosteelframe, com 51,29metros quadrados (m²). As unidades sãototalmente climatizadas e contam com isolamento térmico e acústico eanti-mofo, além de serem construídas com zero resíduo.

Continua após a publicidade

Moradias em Bom Retiro do Sul foram construídas no método steel frame e possuem 51,29 metros quadrados -Foto: Luís André/Secom As casas foram entregues mobiliadas com itens de cama, mesa e banho e eletrodomésticos, permitindo que as famílias retomem suas rotinas de forma imediata. O sistema construtivo é industrializado e sustentável, com desperdício praticamente zero de resíduos e alta resistência a eventos climáticos extremos.



Continua após a publicidade