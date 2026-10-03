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Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões

Apostas podem ser feitas até às 20h

03/10/2026 às 10h54
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Wilson Dias/Agência Brasil
© Wilson Dias/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (3) prêmio estimado em R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 3.066 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Devido à realização do primeiro turno das eleições de 2026, a Caixa Loterias antecipou para hoje os sorteios que estavam previstos para domingo (4).

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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet . A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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No último concurso, foram sorteados os números 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .

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