Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões

A Mega-Sena sorteia neste sábado (3) prêmio estimado em R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 3.066 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Devido à realização do primeiro turno das eleições de 2026, a Caixa Loterias antecipou para hoje os sorteios que estavam previstos para domingo (4).

Continua após a publicidade

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet . A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Continua após a publicidade

No último concurso, foram sorteados os números 08 - 10 - 30 - 38 - 50 - 53 e nenhum apostador acertou as seis dezenas .