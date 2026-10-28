Quinta, 29 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,35
Euro
R$ 5,96
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Esportes Brasileirão: Palmeiras fica no zero com o Santos e Flamengo agradece
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores atacantes do país
Educação MEC Idiomas inclui curso gratuito de coreano, com aulas e exercícios
Geral Afastamentos por vício em jogos cresceram 5 vezes em três anos
Política Em carta golpista, Flávio agradece Milei e Trump por apoio para fuga
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Internacional Internacional

Flávio Bolsonaro cruza fronteira argentina e segue para o Equador

Informação foi confirmada pela Direção de Migrações do país

28/10/2026 às 06h37
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e suas duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, entraram na Argentina na noite dessa terça-feira (27). A informação foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações da Argentina.

Em nota, o órgão detalhou que o acesso ocorreu às 22h50 por meio da Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. Às 23h30, Flávio e família, segundo o governo argentino, embarcaram em um avião privado da companhia Baires Fly e seguiram para Guayaquil, no Equador, conforme informado no plano de voo.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ainda de acordo com a Direção Nacional de Migração da Argentina, os quatro apresentaram documentação válida para viagem, sem nenhum impedimento legal para entrar no país. “A travessia foi registrada pela autoridade migratória sem incidentes”, informou o órgão.

Continua após a publicidade
Anúncio
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Internacional Itamaraty acusa Milei de tentar interferir na eleição brasileira Internacional Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1 Internacional Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Internacional Polícia Federal investiga suposta ameaça à embaixada dos EUA Internacional Observadores internacionais chegam ao Brasil para monitorar eleições Internacional Presidenta da Capes será primeira brasileira vice-diretora da Unesco
Internacional Bancos centrais do Brasil e da Europa avaliam interligar Pix com Tips Internacional China busca conexão e cooperação entre povos por meio dos grandes rios Internacional Sociedade pode se inscrever para integrar delegação do Brasil na COP31
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h15 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. 16° Máx. 22°

Sex 24°C 15°C
Sáb 24°C 13°C
Dom 27°C 13°C
Seg 28°C 16°C
Ter 27°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Há 7 dias Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Há 7 dias Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 5 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 5 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados