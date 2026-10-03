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Eleições 2026: saiba quais documentos são aceitos para votar

Documentos digitais oficias com foto são aceitos como identificação

03/10/2026 às 09h53
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Mais de 158 milhões de brasileiros poderão votar neste domingo (4) no primeiro turno das Eleições Gerais. Para tanto, é comparecer a uma das 499 mil seções eleitorais e apresentar um documento oficial com foto.

São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital:

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  • e-Título (desde que apareça a foto do eleitor no aplicativo)
  • carteira de identidade
  • identidade social
  • passaporte
  • carteira de categoria profissional reconhecida por lei
  • certificado de reservista
  • carteira de trabalho física
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.

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As certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar.

É possível votar sem o título de eleitor?

Sim. Documentos oficiais com foto, físicos ou digitais, serão aceito para identificação.

No entanto, para votar apresentando somente o e-Título, disponível nas plataformas iOS ou Android , é preciso que o aplicativo contenha a foto do eleitor.

Leia também:

>>> Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação

>>> Saiba como baixar o e-Título para votar

>>> Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

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