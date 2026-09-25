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Veja como foi a quinta-feira (24) dos presidenciáveis

Candidatos participaram de carreata, entrevistas e panfletagens

25/09/2026 às 00h06
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24) incluiu entrevistas, debates, atos, encontros com apoiadores, além de visitas a instituições e espaços comerciais, carreata, coletiva de imprensa e panfletagens em diferentes cidades.

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

Flávio Bolsonaro (PL)
Em Minas Gerais, o candidato Flávio Bolsonaro participou de evento em Teófilo Otoni.

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Ele reafirmou que irá "declarar guerra ao narcotráfico" caso eleito.

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Outra proposta do candidato é reduzir a maioridade penal para "fazer o Brasil prosperar de verdade".

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias fez ações de campanha e distribuição de panfletos em Belo Horizonte. Segundo ele, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, mas ainda com desafios de acabar com o desemprego e a insegurança alimentar.

"Nós entendemos que é possível e é necessário reverter essa situação a partir da mobilização da classe trabalhadora", afirmou.

Leonardo Avalanche (PRTB)
O candidato Leonardo Avalanche participou de programa no podcast Hóspedes do Hospício.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha em Maceió.

Lula defendeu investimentos em obras de infraestrutura, como a transposição do Rio São Francisco, e em escolas de tempo integral.

"Eu quero provar que a meninada brasileira não depende de ninguém. Não deixem seus filhos terem preguiça de ir para a escola. Não existe país no mundo que se desenvolveu sem antes investir na educação”, disse.

Renan Santos (Missão)
Nesta quinta-feira (24), o candidato Renan Santos fez campanha em três cidades do interior paulista: Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema deu entrevista para a rádio Jovem Pan Campinas (SP) e fez uma caminhada pelas ruas do centro da cidade de Holambra (SP). Ele visitou Jaguariúna (SP), onde foi ao Centro de Referência do Autismo.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado cumpriu agenda de campanha em Goiânia, onde participou de caminhada na cidade. Ele ainda concedeu entrevista ao Programa Primeira Hora, da Rádio Acústica (RS).

Ele esteve em carreata em Senador Canedo (GO).

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta participou do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal Diário Causa Operária no YouTube.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury esteve em Cuiabá, onde visitou a Casa Cury e o Shopping Popular. Foi também a Porto Velho para uma carreata e visitou a sede do partido em Manaus.

“É uma região que precisa ser cuidada com muito carinho e muita responsabilidade. Tanto para preservar o meio ambiente, quanto para preservar a produção agrícola e industrial”, disse sobre a região Amazônica.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão concedeu entrevista ao portal Pleno News.

Ela defendeu medidas mais rígidas para o combate à violência contra a mulher.

"Vou trabalhar incansavelmente para que agressor de mulher não passe nem por audiência de custódia. A grande chave que liberta a mulher da violência doméstica é a independência financeira", disse.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa participa de debate sobre o Programa Anticapitalista e Anti-imperialista para o Brasil do PCB no Rio de Janeiro.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís) e redações do Rio de Janeiro e de São Paulo

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