Sábado, 31 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
20°

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,44
Euro
R$ 6,07
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Esportes Corinthians encerra jejum com vitória sobre o Mirassol: 2 a 0
Política Aluno é ameaçado de morte no DF por opção política
Geral Estudantes relatam violência relacionada à eleição presidencial
Geral Inscrições para Prêmio Desenvolvimento em Jogo terminam neste domingo
Política Vieira encontra Rubio nos EUA após vitória de Lula e fuga de Flávio
Sicredi Raízes
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Política Política

Vieira encontra Rubio nos EUA após vitória de Lula e fuga de Flávio

Chanceleres conversaram em encontro de ministros do G20

31/10/2026 às 12h56
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A reunião de chanceleres do G20 em Atlanta, nos Estados Unidos (EUA), serviu de oportunidade para o primeiro encontro do ministro de relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, logo após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a saída do país do candidato derrotado Flávio Bolsonaro.

Os dois chefes das diplomacias de Brasil e EUA se encontraram no coquetel de recepção de boas-vindas à reunião de ministros de Relações Exteriores do G20, grupo que reúne as principais economias do planeta, na noite de sexta-feira (30).

Continua após a publicidade
Anúncio

O ministro Vieira e o secretário Rubio conversaram rapidamente e combinaram uma reunião bilateral entre os dois antes da cúpula do G20, marcada para ocorrer nos dias 14 e 15 de dezembro, em Miami, nos EUA.

Continua após a publicidade
Anúncio

Como está na presidência do G20 em 2026, a Casa Branca realiza a reunião de chanceleres em Atlanta entre a sexta-feira (30) e o sábado (31) para debater temas da geopolítica, do mercado de energia e das cadeias de suprimentos globais.

A conversar de Marco Rúbio e Mauro Vieira ocorre em um contexto diplomaticamente delicado, uma vez que o presidente Donald Trump evitou reconhecer a vitória de Lula nas eleições e deu permissão para Flávio Bolsonaro - que evita reconhecer a derrota - para entrar nos EUA após a Justiça brasileira proibir a saída do senador do país.

Parlamentares democratas de oposição à Trump enviaram carta à Rubio questionando sobre a suposta ajuda da Casa Branca à viagem de Flávio Bolsonaro até os EUA. O senador deixou o Brasil em meio a investigações contra ele por lavagem de dinheiro, corrupção e evasão de divisas. Flávio nega qualquer irregularidade.

O encontro do G20

Durante a sexta-feira (30), Mauro Vieira participou da sessão de abertura do encontro de chanceleres do G20 e teve reuniões bilaterais com ministros de relações exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, do Reino Unido, Ed Miliband, e da Polônia, Radosław Sikorski.

Os três chanceleres cumprimentaram Vieira pela conclusão do processo eleitoral no Brasil e pela reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo divulgou o Itamaraty em uma rede social.

“Jaishankar [chanceler indiano] cumprimentou Mauro Vieira pela conclusão do processo eleitoral no Brasil. O indiano pediu transmitir ao Presidente Lula as calorosas congratulações do Primeiro-Ministro Narendra Modi pelo triunfo eleitoral”, escreveu o ministério.

A fuga

Derrotado nas urnas no dia 25 de outubro, Flávio deixou o país após a Polícia Federal pedir o confisco do passaporte do parlamentar por entender que ele poderia fugir em função dos processos que enfrenta na Justiça.

O senador fluminense é investigado sobre o pagamento de R$ 60 milhões feito pelo banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master para supostamente fazer um filme Dark Horse, que conta a história do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em outro processo , a PF investiga as relações do político do PL com o advogado Willer Tomaz, dono de bet acusado de lavagem de dinheiro e de envolvimento na fraude do INSS de desvio de aposentadoria e pensões. Willer teve mais de R$ 6 bilhões bloqueados pela Justiça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Aluno é ameaçado de morte no DF por opção política Política Alcolumbre marca votação da PEC da segurança pública para terça-feira Política Entidades repudiam listas de boicote por divergência política
Política Ato de estudantes da UFF deu pontapé em mobilização por virada de Lula Política EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral Política MPT vai à Justiça para que Meta apague postagens de assédio eleitoral
Política Campanha orienta trabalhadores sobre denúncias de assédio eleitoral Política Fuga e carta golpista ampliam isolamento de Flávio Bolsonaro Política Câmara Municipal de SP discute impeachment do prefeito Ricardo Nunes
Tenente Portela, RS Atualizado às 19h15 - Fonte: ClimaTempo
20°
Tempo limpo

Mín. 13° Máx. 25°

Dom 29°C 14°C
Seg 28°C 17°C
Ter 27°C 18°C
Qua 26°C 19°C
Qui 20°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 3 dias Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Há 6 dias Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Há 4 dias Colisão entre carro e moto deixa um ferido em Tenente Portela
Prefeitura de Tenente Portela decreta luto por morte de ex-prefeito
Há 6 dias Prefeitura de Tenente Portela decreta luto por morte de ex-prefeito
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados