Sexta, 30 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
16°

Chuva

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,38
Euro
R$ 6,02
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil
Política EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral
Política MPT vai à Justiça para que Meta apague postagens de assédio eleitoral
Política Campanha orienta trabalhadores sobre denúncias de assédio eleitoral
Internacional Sob pressão de Trump, Cuba comemora aprovação na ONU contra bloqueio
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral

Medida alcançou portais, redes sociais e intranet

29/10/2026 às 19h14
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) concluiu, nesta quarta-feira (28), o processo de republicação de todos os conteúdos que haviam sido despublicados durante o período de defeso eleitoral nos sites EBC.

A conclusão marca o encerramento das atividades do Grupo de Trabalho (GT) de Adequação ao Período Eleitoral 2026, criado para coordenar as medidas necessárias ao cumprimento da legislação eleitoral nos canais de comunicação da empresa.

Continua após a publicidade
Anúncio

Instituído por portaria em 3 de junho, com a participação de todas as diretorias, o GT teve a missão de orientar, acompanhar, avaliar e supervisionar a disponibilização de conteúdos nos veículos e plataformas da EBC, incluindo rádio, televisão, portais, redes sociais e demais canais institucionais. A primeira reunião ocorreu em 12 de junho, e a última foi realizada em 27 de outubro.

Continua após a publicidade
Anúncio

"Quero parabenizar todos os integrantes do GT pelo empenho, pela responsabilidade e pela dedicação ao longo de todo esse processo. Foi um trabalho coletivo que exigiu diálogo, análise criteriosa e compromisso com o cumprimento da legislação", avalia Thiago Regotto, diretor-geral da empresa.

"Também agradeço a todos os empregados da EBC, que seguiram cumprindo nossa missão institucional de informar a população, com qualidade e responsabilidade. Encerramos esse ciclo com o reconhecimento do esforço de nossas equipes e a reafirmação do papel da EBC na garantia do direito à informação e no fortalecimento da democracia", finalizou, reforçando que as adequações não representaram restrição à atividade jornalística e que equipes seguiram trabalhando normalmente durante o período eleitoral, com apoio das diretorias e da Consultoria Jurídica para esclarecimentos e orientações sobre situações específicas.

Cronologia

Em 3 de julho, a Diretoria-Executiva comunicou a indisponibilização temporária de conteúdos publicados entre 1º de janeiro de 2023 e 3 de julho de 2026 que se enquadravam nas restrições eleitorais.

A medida alcançou portais, redes sociais e intranet. Permaneceram disponíveis os conteúdos de natureza eminentemente jornalística, documental, histórica, cultural ou educativa, cuja manutenção decorreu das finalidades institucionais da EBC e do direito fundamental de acesso à informação.

As medidas adotadas tiveram como base a legislação eleitoral e as orientações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), da Advocacia-Geral da União (AGU), da Consultoria Jurídica da EBC e da Justiça Eleitoral.

O objetivo foi assegurar a conformidade dos conteúdos institucionais durante o período de restrições, preservando os princípios da comunicação pública, como transparência, isonomia, imparcialidade e pluralidade.

Com a conclusão da republicação nos sites EBC, a Empresa encerra mais uma etapa do trabalho de adequação eleitoral, reafirmando o compromisso com o cumprimento das normas legais e com a continuidade de sua missão de levar informação de interesse público à população brasileira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política MPT vai à Justiça para que Meta apague postagens de assédio eleitoral Política Campanha orienta trabalhadores sobre denúncias de assédio eleitoral Política Fuga e carta golpista ampliam isolamento de Flávio Bolsonaro
Política Câmara Municipal de SP discute impeachment do prefeito Ricardo Nunes Política Denúncias de assédio eleitoral no trabalho disparam 75% após 2º turno Política Em carta golpista, Flávio agradece Milei e Trump por apoio para fuga
Política PF investiga circunstâncias da fuga de Flávio Bolsonaro do Brasil Política STF nega ter ordenado buscas em endereços de Flávio Bolsonaro Política Lula e eleitores idosos se emocionam em “festa de aniversário”
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h25 - Fonte: ClimaTempo
16°
Chuva

Mín. 15° Máx. 23°

Sáb 25°C 14°C
Dom 29°C 13°C
Seg 27°C 17°C
Ter 27°C 18°C
Qua 21°C 16°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Há 5 dias Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Há 6 dias Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita
Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Há 1 dia Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela
Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Há 5 dias Morre Elcides José Salamoni, ex-prefeito de Tenente Portela
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados