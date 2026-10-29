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EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil

Com o investimento, a EBC passará a contar com um novo sistema MAM

29/10/2026 às 20h15
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) conquistou R$ 23 milhões junto a ANATEL/GIRED para investimento na implantação da infraestrutura necessária à TV 3.0 no Brasil.

Para a diretora-presidente da EBC , Antonia Pellegrino, a aprovação dos recursos reforça o protagonismo da empresa na implantação da nova geração da TV aberta no país.

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"Essa conquista orçamentária representa mais um passo concreto para a consolidação da TV 3.0 no Brasil e reforça o papel estratégico da EBC na construção da Plataforma Comum", avalia. "A infraestrutura permitirá ampliar a presença da comunicação pública nesse novo ambiente, reunindo conteúdos, serviços e aplicações, levando ao cidadão uma experiência de televisão mais integrada e conectada", explica.

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Trabalhadores também ganham

Com o investimento, a EBC passará a contar com um novo sistema MAM (Media AssetManagement ou Gerenciamento de Ativos de Mídia) para Brasília, que servirá à Plataforma Comum e à empresa.

A EBC poderá utilizar parte da capacidade desse sistema para que seu Acervo melhore armazenamento, organização, catalogação e distribuição de arquivos de mídia digital. A nova estrutura permitirá, ainda, à Plataforma Comum integrar conteúdo do Tela Brasil, serviço público e gratuito de streaming dedicado à produção audiovisual brasileira.

Segundo o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC , Bráulio Ribeiro, os recursos serão fundamentais para colocar a Plataforma Comum em operação em larga escala.

"O projeto como um todo contempla data centers, servidores, balanceamento e toda a camada tecnológica necessária para suportar dezenas de milhares de acessos simultâneos e integrar diferentes conteúdos e serviços", explica. "É uma estrutura pensada para garantir capacidade, disponibilidade e escalabilidade à TV 3.0", resume.

A expectativa é que a infraestrutura esteja em pleno funcionamento em julho de 2027, fortalecendo o papel da EBC como articuladora da transformação tecnológica da televisão aberta brasileira e contribuindo para a consolidação da TV 3.0 no país.

Sobre a TV 3.0

A TV 3.0 é a próxima geração da televisão digital brasileira e prevê a evolução da experiência da TV aberta por meio da integração entre transmissão e conectividade. O novo modelo possibilita a combinação de conteúdos lineares, vídeo sob demanda e aplicações digitais, ampliando as possibilidades de distribuição e interação com o público.

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